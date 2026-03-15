La newsletter de Alfons Garcia: Sami Naïr, la mirada lúcida (y pesimista)

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

La vida a veces te da oportunidades, muchas veces casi por azar.

Casi en el último minuto, casi sin saber por qué, acabé esta semana en Gandia al lado de Sami Naïr ante más de un centenar de personas que esperaban un poco de luz ante el desconcierto europeo y una situación internacional enrevesada, con Irán en el centro de las miradas. El ensayista francés no decepcionó con sus opiniones directas, claras y vehementes. Naïr fue eurodiputado, conoce los entresijos de Bruselas y Estrasburgo, ha escrito mucho sobre la unión de Europa, “la mejor idea” alguna vez tenida, pero critica el funcionamiento actual de la Comisión, con una autonomía tecnocrática sin dirección política y exceso de ortodoxia económica. No es optimista sobre el futuro de la Unión y vaticina un regreso de nuevos nacionalismos. Elogia “la gesta” de Pedro Sánchez al abrir el camino de una posición internacional contra la guerra iniciada por EE UU e Israel, pero no cree que el conflicto vaya a ser corto. Y augura consecuencias dolorosas, en la región y más allá. “Irán no es Venezuela”, dice. Sostiene que existe una mayoría social que respalda el régimen teocrático. Es la primera vez desde el siglo VI que este pueblo pierde a su ayatolá, a su imán, abatido por el enemigo, y su lectura es que este hecho marcará el alcance de la reacción.

Sami Naïr compara las consecuencias que quizá lleguen al mundo con el surgimiento de Al Qaeda y el Daesh tras la guerra de Iraq.

Y mientras tanto, en Europa, y en su Francia, las derechas radicales y populistas van avanzando. Crítico con el ‘macronismo’, no descarta una segunda vuelta presidencial en su país con Marine Le Pen y Melenchon de protagonistas. ¿Qué pasaría? Teme una victoria en esa tesitura de Le Pen, a la que no duda en situar en la “extrema derecha” a pesar de su distanciamiento de Trump en la guerra de Irán.

Un panorama internacional para empezar a orquestar alguna reacción. Y alguna defensa (emocional y personal)

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