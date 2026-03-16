El TSJCV salva a Mazón y pone a prueba a Llorca

La actual consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón y el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, en la entrega de la memoria de la Fiscalía. / Miguel Angel Montesinos

Dicen que los sobresaltos llegan antes que las alegrías. Juanfran Pérez Llorca venía de un viernes enredado, con la detención de Carlos Baño alterando todavía más el paisaje político alicantino, y encaró un domingo amable, entre visitas falleras y el buen resultado del PP en Castilla y León, que consolida esa estrategia tranquila del president y que Génova, al fin, parece hacer suya. Y en eso llegó el esperado auto del TSJCV, que descarta, al menos por ahora, imputar a Mazón.

Más allá de la interpretación esperable de Llorca sobre la contundencia de los argumentos de los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior, y al margen de la lectura más política que jurídica del pronunciamiento, hay una certeza inmediata. Mazón seguirá siendo diputado en las Corts y la sombra del expresident seguirá proyectándose sobre Llorca durante lo que queda de la legislatura. Y eso dificulta cualquier intento de recomponer la relación con las asociaciones de víctimas de la dana, que mantienen su exigencia de que el president fuerce la entrega del acta como condición previa para una reunión en el Palau. Con este auto en la mano, ese movimiento es inviable. Aunque conviene subrayar que Mazón no queda blindado para siempre. Si aparecen nuevos indicios sólidos, la jueza de Catarroja podría volver a dirigirse al TSJCV para pedir su imputación.

Ahora el tribunal no aprecia indicios sólidos, fundados y serios contra el expresident. A su juicio, existe solo un nivel de sospecha insuficiente para abrir la vía penal propia del aforamiento. Además, rechaza que Mazón ocupara una “posición de garante” bastante como para atribuirle homicidios imprudentes por comisión por omisión y, por si fuera poco, recuerda que la instrucción todavía no está agotada, porque siguen pendientes diligencias relevantes. Por eso el TSJCV no asume la causa.

Mazón ha superado su primer match ball judicial. Carlos Baño no puede decir lo mismo. Su reciente detención convierte en obligada la retirada de su candidatura a la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante. Resolver ese problema, y no el alivio momentáneo que llega desde el TSJCV, será la auténtica prueba del algodón para Llorca.