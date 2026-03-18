Agilidad administrativa: la energía invisible que mueve la industria

España se comprometió a acelerar su transición energética antes de 2030. / ED

En los últimos años, cuando hablamos de transición energética solemos pensar en renovables, electrificación, almacenamiento o nuevas redes eléctricas. Sin embargo, hay un elemento menos visible que resulta igual de decisivo para que todo ese sistema funcione: la agilidad administrativa.

Hoy contamos con tecnología, inversión y talento para avanzar hacia un nuevo modelo energético. Pero para que ese potencial se materialice plenamente es fundamental que los proyectos puedan desarrollarse con procedimientos administrativos ágiles, claros y seguros. Cuando esto ocurre, el desarrollo energético e industrial se acelera y, con él, las oportunidades económicas y de empleo.

Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en la Comunitat Valenciana. Durante los últimos años se han tramitado miles de expedientes vinculados a instalaciones eléctricas que forman parte de las infraestructuras necesarias para reforzar las redes, mejorar el suministro e integrar nueva generación energética. En este contexto, cerca de 7.000 expedientes presentados entre 2020 y 2025 han requerido un importante esfuerzo de gestión administrativa.

Ante esta situación, la Resolución publicada el 19 de diciembre de 2025 por la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana representa un paso relevante para avanzar hacia una tramitación más ágil. La resolución establece que determinadas instalaciones eléctricas de distribución —cuando no requieren declaración de utilidad pública ni evaluación ambiental— puedan contar con la autorización administrativa y de construcción cuando la documentación exigida en el procedimiento esté correctamente presentada.

Este tipo de medidas permiten dar respuesta a la creciente necesidad de infraestructuras eléctricas que acompañen el desarrollo económico y la transición energética.

Certificados de Contenido Documental

Para que estas iniciativas alcancen todo su potencial, resulta especialmente valiosa la colaboración de los profesionales que participan en estos proyectos. En este sentido, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana puede emitir Certificados de Contenido Documental que acreditan que los expedientes cuentan con toda la documentación requerida por la resolución, contribuyendo así a reforzar el rigor técnico y la seguridad jurídica de los procedimientos.

Se trata de un ejemplo de colaboración público-profesional que permite aprovechar el conocimiento técnico, la experiencia y la solvencia del COIICV para aportar seguridad, rigor y eficiencia a los procesos administrativos.

Las corporaciones profesionales, como entidades de derecho público, pueden desempeñar un papel relevante en este ámbito: actuar como punto de encuentro entre la administración, los técnicos y las empresas para facilitar que los procedimientos se desarrollen con mayor eficiencia y confianza.

No se trata de reducir controles ni de relajar exigencias. Al contrario. Se trata de avanzar hacia una administración moderna, capaz de combinar rigor técnico, seguridad jurídica y agilidad en la gestión.

El contexto actual exige precisamente eso. Europa está inmersa en una profunda transformación energética e industrial. La electrificación de la economía, la expansión de las redes eléctricas, la integración de renovables o el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas requieren infraestructuras, planificación… y también administraciones que acompañen este proceso con procedimientos eficientes.

La competencia entre territorios para atraer inversión industrial es cada vez mayor. En ese escenario, la rapidez y previsibilidad de los procesos administrativos se han convertido en factores tan relevantes como el coste de la energía, la disponibilidad de suelo industrial o el acceso al talento.

Por eso, avanzar hacia modelos administrativos más ágiles no es solo una cuestión de gestión pública: es una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo económico.

Si queremos que la Comunitat Valenciana consolide su posición como territorio industrial, innovador y atractivo para nuevos proyectos, necesitamos infraestructuras energéticas modernas. Y para que esas infraestructuras se materialicen, los proyectos deben poder avanzar con seguridad y en tiempos razonables.

La colaboración entre administración, profesionales y empresas es una de las claves para lograrlo.

Porque, al final, la agilidad administrativa es mucho más que un trámite.Es la energía invisible que permite que todo lo demás avance.