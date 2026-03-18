¿El TSJ quita o crea problemas a Llorca?

Algunos juristas están convencidos de que el proceso de la gran riada rebasará esta legislatura. No se trata de que no haya sentencia antes de las elecciones autonómicas de 2027, sino de si la instrucción puede estar aún en marcha entonces. De momento, tenemos una nueva prórroga de seis meses, lo que nos sitúa en septiembre próximo. No tardará mucho tiempo más allá en abrirse el melón de las listas, que hoy por hoy guarda dos grandes enigmas que, en realidad, tienen bastante de falsos, porque en los círculos de poder existen pocas dudas del sentido de su resolución. El primero es si Juanfran Pérez Llorca será el candidato del PP, congreso mediante o por dedazo imperial de Génova. El segundo es si Carlos Mazón entrará en la lista autonómica. Les decía que en los aledaños del poder al expresident le dan la categoría de muerto (político) en vida, de modo que parece que la respuesta parece clara. ¿Se imaginan a Mazón cuatro años más en su escaño alargando su sombra sobre Llorca? No parece. No obstante, la pregunta ganará trascendencia (y ruido) si llega ese momento y la instrucción continúa abierta, con lo que de la respuesta de Llorca dependerá que el expresident pueda extender o no su condición de aforado. Poca broma.

Lo peor es que de toda una peculiar concatenación de acontecimientos procesales y políticos pueda depender que podamos acceder a todos los datos del 29-O

Me preocupa poco la responsabilidad judicial o no de Mazón. Lo peor es que de toda una peculiar y aventurera concatenación de acontecimientos procesales y políticos pueda depender que podamos acceder a todos los datos del 29-O para acercarnos a una verdad más completa del día fatídico. No vaya a ser que en 20 años estemos aprobando una comisión de la verdad que diría muy poco de lo que somos hoy.

El TSJ ha quitado a Llorca, al menos por ahora, la losa del expresident imputado. Pero le hubiera ahorrado las decisiones políticas que antes o después deberá tomar sobre aquel que confió en él y a cuya vera ascendió.