La newsletter de Joan-Carles Martí: La nueva movilidad fallera

Tras la tempestad viene la calma. Aunque resultaría contraproducente, e incluso temerario para el universo fallero, aplazar el debate sobre la masificación de la fiesta. No parece muy acorde con la condición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la proliferación de botellones, y sus consecuencias, en Ciutat Vella. En cambio, el ritmo de la sinfonía pirotécnica y el arte de sus monumentos efímeros sí constituyen la esencia de ese reconocimiento universal. Pero, como ocurre con todo en esta época de transformación, el inmovilismo cotiza a la baja. Por eso, los más interesados en ordenar con un poco más de criterio las Fallas deberían ser las propias comisiones.

Una vez acuerden las mejoras necesarias para que el disfrute fallero sea pleno, deberán anunciarlas a bombo y platillo para que todo el mundo las conozca, empezando por las administraciones y, en particular, por la municipal. Corresponde al Ayuntamiento de València velar para que las Fallas se celebren bajo el patrón del buen gusto y de la debida seguridad ciudadana, así como articular el equilibrio entre los vecinos que también trabajan en los días grandes de la fiesta y quienes la celebran, incluidos los turistas.

Y, para ello, una condición esencial de cualquier buena celebración es la movilidad, cuya gestión corresponde a la Generalitat, con Metrovalencia y Metrobús, y al Gobierno, con Cercanías. Por tanto, en el reposo de estos días posteriores al caos, y con las imágenes todavía frescas del colapso del transporte público metropolitano, sería conveniente analizar, en una nueva Junta Local de Seguridad extraordinaria, las medidas oportunas de cara al año que viene. Y, de paso, incorporar alguna iniciativa razonable para evitar otro sofoco institucional como el vivido en este ejercicio fallero, cuando hubo que convocar una reunión urgente para intentar corregir, el mismo día de su entrada en vigor, una medida ya aprobada.

Aunque, insisto, los primeros que deben decidir hacia dónde van las Fallas son sus protagonistas, que al final serán los máximos beneficiados de que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad siga asociado a la fiesta josefina.

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