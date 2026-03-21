Thiel ante el Vaticano

Escucho a Pedro Sánchez, ahora, en la mañana del viernes, enfrente del Cerro de Santa Lucía, verde y brillante, el lugar del fuerte originario que Pedro de Valdivia erigió en su lucha contra los mapuches y que estos llamaron Huelén, que significa “dolor” o “duelo”. Me quedo con una frase: el Gobierno se propone levantar el mayor escudo social de Europa. Aunque esto no sea del todo creíble, es preciso aceptar que la voluntad de Sánchez aspira a contener los daños sociales que la guerra de Irán provocará de forma ineluctable en nuestras sociedades.

Que esa sea la voluntad de un Gobierno, produce cierto alivio. Aquí, nada más llegar a Chile, la noticia es que el gobierno de Kast también quiere levantar un escudo. Pero no para atender los daños sociales, sino para construir un muro entre Perú y Chile, separando dos pueblos hermanos. Novoa, el presidente de Ecuador, va más allá respecto de Colombia, y su escudo es lanzar misiles contra el vecino Petro. Esta mímesis de división y de violencia es lo que cabe esperar de los aliados de Trump en la América hispana.

Continuar la guerra en la que Trump se ha instalado contra todo aquel que mantenga una línea de independencia política respecto de su arbitraria y patológica inteligencia, ese es el destino de estos poderes subalternos. Secundar la locura. Preguntarle a la primera ministra de Japón por qué no lo avisó de Pearl Harbour, es el síntoma de una mente en fuga, que confunde los tiempos y los espacios, las guerras y las personas, que magnifica su ego hasta identificarlo con Estados Unidos en todo el tiempo de su historia. Pensar que esta inteligencia en fuga al servicio de una voluntad errática es la que dirige el mundo, produce vértigo, ciertamente, pero permite comprender que quien lleva la manija de todo esto es Netanyahu.

Que Estados Unidos sea instrumentalizado por Israel, parece la consecuencia del dominio de la familia Trump sobre un Estado que de esta forma pierde su dignidad. Que el mundo sea arrastrado al caos por estas relaciones familiares, constituye una de las situaciones más grotescas de la historia, sin precedente desde que la familia Julia llevó a la ruina el principado romano fundado por Octavio.

Que en esta situación, sin legitimación posible, Peter Thiel vaya a Roma a expandir la leyenda del Anticristo, no es solo un ejercicio de distracción. El hecho ha causado revuelo, porque Thiel, el ideólogo que cubre la acción del gobierno Trump con baratijas propias de una mente sumida en la miseria, había logrado el podio de una Universidad pontificia regentada por los dominicos. Al final, la conferencia se impartió en el Palazio Taverna, una sede apropiada para estos descerebrados alcoholizados por el poder. Dónde se realicen los contratos de Thiel con el Ministerio de Defensa italiano, eso no ha trascendido. Solo se sabe que la misa de los jóvenes que acudieron a escuchar al predicador del Anticristo se celebró en latín. Thiel, evangélico y financiador de Maga, no acudió al rito.

Es llamativa la voluntad de estas gentes que arroparon a Trump en el Despacho Oval, volcando sobre su cabeza la dudosa energía de su espíritu, de tramar una alianza estrecha con el catolicismo ultraconservador. Por supuesto, visualizar esta alianza frente al Vaticano no produjo gran alegría en la dirección de la Iglesia. Pero resulta evidente que solo una mentalidad apocalíptica, raptada por la fantasía del Anticristo, permite ese prodigio mental de Pete Hegseth, tatuado con la frase de los cruzados “Dios lo quiere”. Este ministro de la guerra de Trump dice que es preciso acabar con los malos. Es su forma de pedir 200.000 millones de dólares a las arcas vacías del fisco americano.

Quien se ha pasado la vida estudiando, al menos debe tener memoria. Ese debería ser el oficio de cualquier universitario y un clamor debería alzarse desde todas las instancias de la cultura contra esta basura ideológica que no tiene nada que ver con la lucha de los grandes héroes intelectuales de occidente, desde san Agustín a Weber y Freud, pasando por Lutero, Calvino, Pascal y las consecuencias últimas de este logos histórico que configura el coraje ilustrado y que siempre encontró la manera de actualizar el núcleo esencial del cristianismo. Y por eso merece la pena recordar la reflexión de uno de ellos.

En sus reflexiones críticas sobre el espíritu apocalíptico, en un pequeño escrito que se llama El final de todas las cosas, Kant dijo lo siguiente: “Si ocurriera alguna vez que el cristianismo dejara de ser digno de amor, lo cual podría ocurrir si matara su dulce espíritu y se armara de autoridad imperativa, la mentalidad lógica de los seres humanos debería ser una aversión y oposición a él. Entonces, el Anticristo, que se tiene por precursor del novísimo día, comenzaría su breve reinado, fundado con toda probabilidad en el miedo y el egoísmo. Pero entonces el cristianismo no sería favorecido por el destino para llegar a ser lo que está llamado a ser, una propuesta de religión universal. Así se llegaría al final de todas las cosas en sentido moral”.

Al proponer esa unión de poder político militarista y un simulacro de la religión del respeto y del amor, Thiel, el multimillonario que vive de violar derechos humanos en nombre de la libertad de la técnica, tiene razón al anunciar el Anticristo en Roma, desde luego. Curiosamente se ha negado a revelar su nombre. Kant lo tenía claro. Y nosotros con él. Se llama Trump-Thiel-Epstein. Porque el Anticristo debe impulsar la mímesis hasta el final y presentarse como la trinidad del mal moral.