La newsletter de Alfons Garcia: La tasa turística nos pisa los talones

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Las últimas Fallas dejan dos debates de trasfondo más político, poco ligados a la tradición y más a la gestión de lo que genera la fiesta. Uno es el del tránsito de los trenes de Cercanías durante las horas punta de la mascletà, que tras el esclafit de las primeras horas ha quedado escondido durante los días grandes, aunque los trenes de las comarcas del sur han seguido dejando a la gente en Albal. Otro es el de la tasa turística o como se le quiera llamar: la aportación que tendrían que pagar los cada vez más numerosos turistas. Lo principal de este último debate es que lo mueve la propia alcaldesa, María José Catalá, cuando responde mostrándose partidaria de algo que se parece mucho a una tasa turística, aunque no lo llama así y lo vincula a una ley del Gobierno, que es una manera muy habitual de pasar la pelota al de arriba. Pero el debate ya estaba generado. La alcaldesa no es una principiante. Sabía que la posición que estaba expresando no es la canónica del PP de Carlos Mazón, que hizo bandera de la no tasa: uno de sus primeros gestos como presidente fue derogar una ley que no estaba en vigor. La posición de la alcaldesa se acerca bastante a lo que dejó el Botànic, que era permitir que los municipios aprobaran ese impuesto, si lo querían así. Català se ha encontrado con el respaldo de Juan Roig, que ya es mucho. Pero de momento, el Consell se mantiene en la postura Mazón y hace bandera del no a la tasa con el argumento de que lo suyo es bajar impuestos, no poner nuevos. Como ya pasó con la financiación autonómica, por ahora el Gobierno de Pérez Llorca no se mueve de las posiciones heredadas del expresident y se aleja de los grandes patronos. ¿Cuestión de tiempo o asunto de batalla interna entre los distintos PP en el PPCV, que aunque no parezca, también los hay?

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