La pólvora no es un juguete

Los recientes accidentes pirotécnicos en la nit de la Cremà reabren un debate tan incómodo como ineludible. En una autonomía donde la pólvora se eleva por derecho propio a la categoría de arte, no se puede ignorar que, en manos inexpertas, puede ser peligrosa. La realidad es tozuda y se empeña en recordárnoslo de la forma más amarga.

El dramático suceso en Torrent, donde un niño ha perdido parte de su mano tras manipular un masclet fallido, debe servir de advertencia definitiva. No es un caso aislado. La manipulación de cualquier producto pirotécnico debe basarse siempre en el conocimiento y el respeto escrupuloso a las normas de seguridad. Cualquier otra aproximación es una temeridad.

Las colas kilométricas frente a las tiendas de petardos, protagonizadas en muchos casos por menores, y la excesiva tolerancia social hacia el uso indiscriminado de estos artefactos han nublado la percepción del riesgo. Aunque existen normativas y restricciones de venta, lo cierto es que la realidad se obceca en demostrar que, durante estas fiestas, la excepción suele convertirse en norma.

La responsabilidad es compartida y no admite medias tintas. La administración no puede seguir mirando hacia otro lado. Aunque resulte impopular, es imperativo aplicar con mano firme las restricciones vigentes para evitar males mayores.

Por su parte, la ciudadanía debe asumir la madurez que se le presume. Resulta inconcebible el manejo de un arma sin licencia ni controles estrictos. Del mismo modo, el uso masivo de material explosivo por parte de personas inexpertas o menores debería estar sujeto a una fiscalización total.

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