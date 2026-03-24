La tregua del surtidor: Un parche necesario

Hoy he llenado el depósito del coche. Cualquiera que hiciera lo mismo la semana pasada habrá notado —y mucho— el impacto en su bolsillo de la escalada de precios de los combustibles, especialmente de un diésel que llegó a rozar los 2 euros por litro. Una semana después, la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno comienza a surtir efecto: el alivio se percibe con precios que oscilan entre los 1,60 y los 1,80 euros para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Sin embargo, ¿hasta cuándo durará esta amortiguación? La reducción del impuesto sobre el valor añadido no frena una posible nueva subida si la crisis en el estrecho de Ormuz se desboca.

Y mientras los conductores hacemos cola en las gasolineras para aprovechar, al menos esta semana, el respiro de la rebaja, las petroleras se frotan las manos; sus cuentas de explotación se disparan gracias a la súbita revalorización de su producción.

La dependencia energética de los combustibles fósiles es innegable. Pese a la incipiente electrificación, nuestra movilidad sigue anclada al petróleo y sus derivados. Para un país que vive y respira en la carretera, es imperativo arbitrar un plan a largo plazo que logre paliar esa vulnerabilidad: desde aumentar las reservas estratégicas hasta establecer, en situaciones excepcionales, techos de precios a partir de los cuales el coste resulte inasumible para la ciudadanía.

Porque, para la mayoría, el precio del combustible es un coste fijo. Más allá de los profesionales del transporte, somos muchos los que dependemos del vehículo privado para acudir a nuestro puesto de trabajo, convirtiendo el depósito en un peaje diario del que, sencillamente, no podemos librarnos.

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