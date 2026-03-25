La hermandad que se quedó en el s.XV

Dicen los cofrades de la Cofradía de la Sang de Sagunt que sería terrible ir en contra de sus tradiciones, que se remontan al siglo XV, y permitir la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Lo que habría que decirles es que, afortunadamente, ha llovido mucho desde entonces, y que lo más terrible de todo esto es que parece que no se han dado cuenta.

Cuando se formó una de las hermandades más antigua de nuestro país —de la que ya hay testimonio en 1492—, todavía no existía siquiera el concepto de España como lo conocemos hoy. Se acababa de descubrir América, millones de personas morían por infecciones y la ciencia todavía vivía a la sombra de la religión. Casi 600 años después, el mundo ha cambiado gracias, en parte, a la aportación de mujeres valientes que se enfrentaron a la injusticia para ocupar el lugar que les corresponde.

Fue Marie Curie quien sentó las bases de la radiactividad; Rosalind Franklin quien identificó la estructura del ADN y Lise Meitner quien formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear. Gracias a ellas, muchos de los cofrades que este fin de semana han dado un portazo a las mujeres pueden disfrutar de las comodidades del mundo moderno y recibir tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. Ampararse en la tradición para mantener un veto resulta no solo retrógrado, sino absurdo e inmoral. En una sociedad que busca la igualdad, no cabe la exclusión. Ninguna entidad, por muy antigua que sea, está por encima de la ley.

La administración pero especialmente las autoridades religiosas deben adaptar estas tradiciones a los nuevos tiempos. Aquello que en el siglo XV podría tener cabida no la tiene ni la puede tener en la actualidad.

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