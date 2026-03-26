Opinión
I si ara ho diu el rei Felip VI?
En el seu viatge a Mèxic, el febrer de 2016, el papa Francesc demanà perdó pels “pecats comesos per l’Església durant la conquesta d’Amèrica”.
Ja quan va ser arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, amb la valentia i l’audàcia dels autèntics profetes, recordà la conquesta d’Amèrica, amb “els abusos dels espanyols, perquè evidentment vingueren a fer negoci en aquestes terres i a emportar-se’n l’or”.
Uns anys més tard, el 10 de juliol de 2015, en el seu viatge a Bolívia, Francesc tornà a demanar “humilment perdó, no només per les ofenses de la pròpia Església, sinó pels crims contra els pobles originaris durant la l’anomenada conquesta d’Amèrica”.
És important recordar que ja el 1988, el document, “L’Església enfront del racisme”, de la Comissió Pontifícia, Justícia i Pau, deia: “El primer gran corrent de colonització europea, es va vore acompanyada, de fet, per la destrucció massiva de les civilitzacions precolombines i per la subjecció brutal dels seus habitants” (Gustavo Gutiérrez, del llibre, “En busca de los pobres de Jesucristo”, pàgina 19).
Davant les declaracions que havia fet uns anys abans el papa Francesc, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el seu viatge a Washington el setembre de 2021, va criticar obertament el papa Bergoglio, pel fet d’haver demanat perdó pels excessos dels conqueridors durant la colonització d’Amèrica. La senyora Díaz Ayuso digué, sense cap sentit del ridícul: “Me sorprende que un católico que habla español, hable así, a su vez, de un legado como el nuestro, que fue llevar el español y el catolicismo, y por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.
També VOX criticà les paraules del papa Bergoglio quan demanà perdó pel que van fer els espanyols quan arribaren a Amèrica, atribuint els abusos dels conqueridors sobre els indígenes, a una llegenda negra.
Però ara ha esta el rei Felip VI, que en el seu recent viatge a Mèxic (El País, 16 de març de 2016), ha reconegut que hi hagué “mucho abuso y controversias” en la conquesta d’Amèrica.
Estic segur que la presidenta Díaz Ayuso no s’atrevirà a criticar aquestes paraules del rei d’Espanya, de la mateixa manera com sí que va criticar les paraules del papa Francesc, que, per altra part, no va dir sinó la veritat pel que fa als abusos que van cometre els conqueridors d’Amèrica.
I és que a la dreta espanyola no li agradava gens ni miqueta la llibertat d’esperit i l’audàcia del papa Francesc, ni tampoc el seu esperit profètic.
Fins i tot un periodista d’una emissora ultra (que abans havia estat la més famosa “estrella” de la COPE), va qualificar el papa Francesc com a representant d’eixa “generació criminal de l’extrema-dreta montonera peronista”.
I el dia que va morir el papa Bergoglio, ara farà un any, aquest mateix periodista va tindre el desvergonyiment de dir que “aquest papa, que per fi ens ha deixat, perquè no ens ha deixat en pau, era un papa que odiava Espanya profundament, que l’odiava”. Per afegir encara, amb molt mala educació: “Si aquest subjecte arribà a papa”, és perquè “el colom, repetisc, l’Esperit Sant, se equivocà”.
Fins i tot aquesta antiga “estrella” de la Cope, a la seua emissora de ràdio, ha fet una mena de míting, negant els abusos dels conqueridors i arribant a dir, esperpènticament, que els espanyols foren els qui garantiren i respectaren les llengües natives dels indígenes: “España nunca ha cometido abusos en América. ¿Quién salva todos los idiomas indígenas? ¡España!”.
És més que evident que deuria ser així, si tenim en compte la manera com el franquisme recolzà i promogué les llengües no castellanes!! I no només el franquisme. També en l’actualitat, els partits de la dreta valenciana “respecten” a més no poder la llengua dels valencians, això sí, marginant-la i intentant acabar amb ella.
No crec que ara, la senyora Díaz Ayuso critique les paraules del rei, com ho va fer amb el papa Francesc. Segurament, com els passa a molts dirigents del PP, haurà perdut la memòria del que li va dir al papa Bergoglio i per això ara guardarà un silenci sepulcral, per no contradir les afirmacions que ara ha fet el rei.
I amb tot, la senyora Díaz Ayuso no podrà negar els excessos dels espanyols durant la conquesta d’Amèrica, ja que, fins i tot, ara el rei ho ha reconegut.
