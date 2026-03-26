Otro ministro para la batalla valenciana

La entrada de Arcadi España en el Gobierno tiene como lectura principal que Pedro Sánchez no da por perdida la Comunitat Valenciana, donde las últimas encuestas apuntan a un empate técnico entre bloques. Y deja, además, una derivada interesante en el PSPV, porque sitúa al nuevo ministro en el mismo nivel institucional que Diana Morant, que junto a Rebeca Torró y Pilar Bernabé, forman el póker del socialismo valenciano en Madrid. Los cuatro crecieron políticamente al lado de Ximo Puig, que habría cambiado la embajada de París por un ministerio a la primera.

Arcadi España, el menos jacobino de los valencianos en el laberinto madrileño, es desde hoy el responsable de intentar resolver nuestra persistente infrafinanciación. La noticia ha sido recibida con entusiasmo contenido por el empresariado valenciano, donde el nuevo ministro goza de buena consideración por su etapa en el Consell de Puig. Eso añade otro problema a Juanfran Pérez Llorca, porque España tiene mejor agenda que el president y nadie debería dudar de que la va a explotar al máximo. Tener interlocución en la Moncloa, aunque sea sanchista, siempre cuenta.

Sobre las interpretaciones que lo señalan como un nuevo rival para la candidatura de Morant a la Generalitat, más allá de las interesadamente exageradas, es verdad que el nombramiento lo coloca en la rampa de lanzamiento. Pero basta con conocer un poco a España para saber que no moverá un dedo contra la secretaria general del PSPV; más bien al contrario. Morant cuenta ahora con una doble escudería: Bernabé en València y el nuevo titular de Hacienda en la interlocución directa con los agentes económicos y sociales, además de Torró en Ferraz. Así que, para esos analistas de teclado fácil, Sánchez ha blindado a la líder del PSPV como ningún otro secretario general valenciano había estado nunca desde la dirección federal del PSOE.

Además, con la incorporación del incombustible Ciprià Ciscar como presidente de los socialistas valencianos, Morant lanza un guiño definitivo a uno de los arquitectos de nuestro autogobierno. Solo le falta dejarse ver más con Ximo Puig para cerrar el círculo.

Pérez Llorca, por su parte, o deja ya de pensar como alcalde de Finestrat y se pone el traje de president de la Generalitat, o su camino hasta mayo de 2027 será un auténtico viacrucis.