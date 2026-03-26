Opinión | Perquè em dona la gana
Parole, parole, parole…
Fa només unes setmanes commemoràvem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Les principals veus del feminisme valencià denunciaven com les polítiques de Vox estaven entrant al Consell des d’on s’estaven retallant recursos per a la prevenció de les violències masclistes.
La consellera d’Igualtat Susana Camarero, ho negava i feia malabars dialèctics per tal d'intentar (sense èxit) justificar les seues polítiques en aquesta matèria.
El que és ben cert és que sí que s’estan retallant recursos per a fer prevenció. Un exemple que demostra el que dic: Des de l’entrada del govern del PP amb Vox es va eliminar tota la formació per al personal docent en matèries d’igualtat, prevenció de les violències masclistes, coeducació, micromasclismes, etc. i sé ben bé el que parle perquè era formadora en aquestes matèries.
Ja va passar quan Rajoy va aplegar a la Moncloa. Amb “l’excusa” de la crisi, una de les primeres coses que va fer va ser carregar-se la formació continuada que s’impartia des dels sindicats per a les persones treballadores i que també incloïa temes d’igualtat. Com veiem marca de la casa, marca del PP evitar l’avanç dels temes relacionats amb la igualtat. Tanmateix legislen reformes laborals que empenten a les dones a tornar a casa per a poder ser “cuidadores informals” de persones majors, menors i amb discapacitats. I he de reconéixer que, després d’haver estudiat al llarg d’alguns anys temes relacionats amb feminisme, les polítiques que fan que em recorden molt a les del feixista dictador.
Ja amb Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana, i encara amb Rovira com a conseller d’educació, han tret un nou decret de convivència on, senzillament, ja ni es parla de coeducació. I jo em pregunte, això és avançar cap a la igualtat real entre dones i homes? Sincerament crec que no.
Un “detallet”, enguany ja són 25 les dones assassinades, per violències masclistes a tot l’Estat Espanyol. 6 d’elles “només” al mes de març. Per allò de “por sus obras les coneceréis”...
Un altre exemple, també recent sobre com, no sols no s’està avançant, també estem retrocedint en aspectes tan sensibles com ho són les festes de cada poble, que haurien d'actuar com a cohesionadores socials. Estem parlant de la Setmana Santa de Sagunt.
Diumenge passat, una vegada més, els “cófrades”, homes tots ells com era d’esperar, i que deuen pensar que són els “amos totals de la festa”, van tornar a decidir que les dones no podien participar en els actes de la Setmana Santa saguntina. Així, perquè sí, por “sus santas narices”, per no dir alguna cosa més grossa. El món a la seua mesura exacta on les dones només aprofitem per a parir i per cuidar-los. Sembla que el govern de l’Estat prendrà mesures sobre el tema i, si es porta a terme, hi ha la possibilitat que, per causes sobrevingudes se’ls retire la declaració de “festa d’interés turístic nacional”. Seria un bon antecedent per a mostrar-li a aquella gent amb tendències autoritàries i masclistes reconegudes, que les seues decisions poden tindre conseqüències més enllà de la festa.
I tornem a les velles idees del règim feixista i que ara predica la ultradreta més rància i feixista a qui, se li ompli la boca de justificar-ho tot en nom dels vots i de la democràcia, però que només vol el poder per acabar, precisament, amb la democràcia.
I aquesta gentola, que són qui marca els passos al govern de Pérez Llorca, el que venia a sumar veus, el tenia el despatx sempre obert per atendre a tot el món...“el moderat" que deien alguns. Doncs, si tots els “moderats” són com ell o com Feijóo que també deia el mateix, estem apanyades les dones. Mare meua...
I ja, per rematar totes aquestes involucions a les quals ens estan portant com a societat “gràcies” a la necessitat dels vots de la ultradreta per a poder mantindre a Pérez Llorca al govern de la Generalitat Valenciana, al centre que té l’Institut Valencià de la Joventut a Muro d’Alcoi i que s’ha reconvertit en Centre d’Acollida Temporal d’Emergència, des de la Plataforma de Professionals del Sector Social critiquen la gestió que està duent a terme el Consell, ja que "estan creant guetos on amunteguen a aquests joves per raça". Com veiem tot un “model” d’integració dels homes nouvinguts.
Malgrat les “acrobàcies” dialèctiques que fan per justificar allò que és injustificable, poden dir blanc, mentre en realitat fan el contrari. Aquesta actitud mentidera i xarona no és cap bon model de fer política en democràcia.
Tot són, com diu la cançó, parole, parole, parole, però, on queda la coherència que es pressuposa en política? Doncs, per continuar amb una altra cançó, diré allò de volare, cantare... En fi, sense paraules.
Caldrà tindre molta cura quan dipositem l’any que ve el nostre vot a les urnes. I, malgrat que ja ho he dit altres vegades, ho repetisc hui: Qui avisa no traeix...
