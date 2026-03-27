Frente popular bis

Decía hace justo un mes, antes de estallar otra bomba Trump, que ya era una victoria del frente popular -denominando así aquello situado “a la izquierda del PSOE”- la patada al tablero del tándem Rufián-Delgado en Madrid (que gozará pronto de un bis barcelonés: Rufián-Montero) y la inmediata cumbre de piezas clave de Sumar (IU, Más Madrid, Comuns…), que atrajeron el interés de la ciudadanía y, ¡oh!, de los grandes medios; luego supimos del paso a un lado de la vicepresidenta Yolanda Díaz como cabeza visible del proyecto improvisado para 2023.

Así, en las cuatro últimas semanas no ha parado el goteo de informaciones, filtraciones, tanteos, flirteos, etcétera sobre quién será la cabeza o el cabeza del “nuevo proyecto”, como si en ello radicase el alfa y omega de los movimientos político-sociales de la izquierda y suponemos que con la sana intención de encarnar un liderazgo para seguidamente poder apalizarlo cual piñata, entre cánticos de me gusta la fruta u otras marranadas ultras; si bien dentro del sector zurdo también hay quien considera que debe elegirse un rostro visible cuanto antes (Maíllo).

En tanto analista, estoy convencido que los hiperliderazgos o mesianismos nunca beneficiaron a medio plazo a las izquierdas hispanas, otra cuestión suponen en los partidos a su derecha -donde han sido bastante útiles-, e incluso resultan contraproducentes; pues siendo cierto que es más lo que une que lo que separa a la docena de formaciones integrantes de ese espacio, también lo es que sus diferencias exigen mantener las propias identidades y cada territorio obliga a soluciones específicas conducentes a una organización/junta muy federal/confederal.

Por ello, lo razonable sería crear un directorio conjunto permanente que a todos represente y desde allí trazar lo importante: las piezas básicas del programa común con el que recuperar base y atraer al electorado o, en su caso, negociar formaciones de gobierno con terceros, amén de fijar territorialmente las estrategias y las listas electorales. La cabeza o líder que el sistema político exige bien podría ser una figura de consenso -o una bicefalia o un triunvirato…-, primus inter pares, dentro de unos liderazgos compartidos rigurosamente.

Debemos tener presente que tal frente popular es el único movimiento importante o incógnita de cara a unas elecciones generales, porque PP-Vox son una “unidad de destino” y el PSOE trata de recuperar al sector abstencionista, ergo será clave ver tanto su evolución como el ritmo que se le imprima. Otra sorpresa puede llegar si cuajan nuevas formaciones de ultraderecha, tal como SALF-Alvise ha quitado votos y menguado escaños a Vox-PP en comicios autonómicos recientes o en las elecciones europeas.

Sin reforma de la legislación electoral, ya advirtió el diputado de ERC cómo habría que pelear los escaños con los voxísticos provincia a provincia, usando las/los líderes más convenientes y las listas que más votos convoquen para aportar esperanza y programa. El frenazo a la ultraderecha es factible luchando, conforme se acaba de mostrar en las presidenciales portuguesas y las municipales francesas. Ciertamente Bustinduy ha declarado en televisión que las izquierdas quieren soluciones y menos especulaciones (sic), pues eso ministro: ilusión y expectativas claras. Primera parada Andalucía. Continuará.