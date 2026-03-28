Guerra y negocio

Asombra la improvisación con la que Donald Trump está gestionando la guerra de Irán. Parece que tenía muy clara la puerta de entrada, pero no tanto la de salida. A la vez impresiona la naturalidad con la que esta improvisación sirve de base para facilitar la especulación en el ámbito de la economía digital, especialmente en los mercados de criptomonedas.

Se ha hablado mucho de la ruptura del multilateralismo por parte de la Administración Trump, de cómo el mundo pronto dejará de ser el que conocemos. Sin embargo, hay otra sacudida en marcha, aunque menos visible, pero potencialmente profunda: la que afecta al sistema económico global y para la que probablemente no estemos preparados. Me refiero a los mercados de criptomonedas, ligeros de reglas y escasos de límites, que no solo reaccionan a ese desorden, sino que empiezan a formar parte activa de él.

El desafío de los mercados de predicción es que avanzan rápido y de forma incierta. Uno de los más grandes del mundo es Polymarket. Funciona haciendo apuestas, que pueden ser de todo tipo: desde quién será el candidato demócrata en 2028, el sucesor de Trump, hasta si Elon Musk tuiterá en los próximos días. Ahora destacan las que tienen que ver con la guerra. Donald Trump Jr. invirtió a través de un fondo en esta plataforma, entrando a formar parte del consejo asesor recientemente. Las brechas de estos mercados son fundamentalmente la falta de transparencia y el posible manejo de información privilegiada. Muestra de ello es el hecho ocurrido hace unos meses: un apostador anónimo ganó casi medio millón de dólares con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al lanzar una apuesta antes de que se conociera la operación que tenía prevista la Administración Trump.

Aunque todo esto aún es incipiente y casi anecdótico, hay señales que apuntan a la capacidad que estos mercados podrían llegar a tener en el futuro, haciendo tambalear la economía global. Urge la regulación de estos espacios económicos. La Unión Europea ya ha aprobado un Reglamento, creando el marco legal y la obligación a los Estados de regular los criptoactivos, con la previsión de prohibir el uso de criptomonedas de forma anónima en 2027. De momento, la falta de previsión y de una regulación firme juegan a favor de la expansión de todo este negocio virtual en el que la guerra también tiene su propio espacio.