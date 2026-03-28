La newsletter de Joan-Carles Martí: El animado tablero valenciano

Pedro Sánchez ha vuelto a agitar la batalla electoral valenciana justo cuando empezábamos a acostumbrarnos a una cierta normalidad institucional con Juanfran Pérez Llorca. Pero en política no hay tregua: en cuestión de meses, o incluso de días, el tablero puede girar por completo. Que se lo pregunten a Carlos Mazón, que se acostó el 28 de octubre de 2024 rozando la mayoría absoluta, según todas las encuestas, y apenas días después, con la tragedia de la dana de por medio, vio cómo el PPCV se despeñaba hacia los infiernos demoscópicos.

El nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda para arreglar nuestra infrafinanciación confirma que la Comunitat Valenciana ocupa un lugar prioritario en la estrategia del PSOE. Y, de paso, refuerza de forma inequívoca a Diana Morant como apuesta de Sánchez. Más allá de las expectativas de cada partido, hay una conclusión evidente: las elecciones a la Generalitat, se celebren en mayo de 2027 o antes, serán muy competidas.

Entretanto, y al margen de los cálculos partidistas, del ministro España se espera, sobre todo, lo esencial: la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto que conoce bien y que ya no admite más aplazamientos ni más frustraciones. Por eso, como reclama el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, urge desbloquear cuanto antes el crédito extraordinario de la dana y avanzar, de una vez, hacia un modelo de financiación justo.

Todo ello, además, en medio de una incertidumbre geopolítica que Donald Trump alimenta cada día y que ya empieza a sentirse en el bolsillo de los ciudadanos. Un contexto que también incomoda a los seguidores más trumpistas de Vox y que puede actuar como freno a su crecimiento electoral.

De ahí que, como la polarización va a intensificarse, resultaría deseable que alguien se ocupara de lo verdaderamente importante. Más allá del intercambio ritual de reproches, los grandes asuntos siguen esperando respuestas: una movilidad cada vez más colapsada, tanto por carretera como por tren, y un problema de vivienda que no deja de agravarse.

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