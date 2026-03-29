Almussafes, en coma inducido

Ford cometió un grave error en su estrategia de vehículos eléctricos en Estados Unidos y su fracaso ha sido aún mayor en Europa. Tras lanzar cuatro modelos a precios prohibitivos para la clase media, va dando bandazos con su estrategia de electrificación. El resultado es que el año pasado no logró colocar ni uno de sus modelos eléctricos entre los 39 coches a pilas más vendidos de España. La compañía que lidera Jim Farley solo logró colocar 2.216 vehículos, en un año en el que se superaron las 104.000 matriculaciones de automóviles 100 % eléctricos en todo el país.

Los grandes damnificados de los errores de Ford son los trabajadores de la planta de Almussafes y la industria auxiliar. En el año 2022, la multinacional estadounidense propició una competición entre los trabajadores de la factoría alemana de Saarlouis y los de Almussafes para adjudicar dos vehículos eléctricos a cambio de pérdida de derechos laborales. Ganó Almussafes y cerró Saarlouis. Sin embargo, el coche del futuro pasó de largo.

Ford renunció a 143 millones de ayuda del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado que había captado para adaptar las líneas de producción de Almussafes al coche eléctrico y en 2024 anunció que en vez de dos modelos a pilas iba a ensamblar un vehículo híbrido a pesar de que en Europa los coches con motor de combustión, Bruselas mediante, tienen los días contados.

En un primer momento iba a fabricar 300.000 vehículos al año y los políticos lo vendieron como la salvación de la planta. Sin embargo, un año después Ford ya rebajó las expectativas a 209.000 unidades al año. El nuevo híbrido debía haberse presentado en octubre del año pasado y después se anunció que en febrero el presidente de la compañía en Europa, Jim Baumbick, comunicaría los planes a la compañía. Nadie sabe nada del híbrido ni del futuro de la factoría.

Y ¿dónde va a fabricar Ford el coche del futuro? Pues mientras mantiene a la planta valenciana en coma inducido con un solo modelo (el Ford Kuga) del que produce poco más de 90.000 unidades al año, la compañía ha decidido que es una gran idea que los dos vehículos urbanos baratos que se iban a fabricar en Valencia los hagan trabajadores de Renault en el complejo Electricity, al norte de Francia.

Algunos todavía siguen celebrando que el híbrido salvará la planta valenciana mientras los trabajadores sufren la incertidumbre y la Administración paga ayudas. Yo a estas alturas tengo claro que los niños no vienen de París. Esperemos que vengan de China con un pan debajo del brazo.

Recibe mi opinión en el correo

La newsletter de Ramón Ferrando / L-EMV

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.