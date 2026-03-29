La newsletter de Alfons Garcia: Sánchez descubre otro PSPV tras Ábalos

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Hay semanas que bajan intensas y esta newsletter se queda corta para dar cabida a todo.

Empezando por el principio, la semana ha traído la decisión (atrevida) de la jueza de la dana de citar a Carlos Mazón como testigo. Después saltó la noticia del puesto y, lo importante, el salario de la pareja de Juan Francisco Pérez Llorca en la Diputación de Valencia. La tarde del jueves nos encontramos con un ministro valenciano de Hacienda, Arcadi España. Y la semana acaba de momento con Mónica Oltra regresando a la arena política como aspirante a la alcaldía de València. Entre medias, el tono exaltado y fuera de lugar de la vicepresidenta Susana Camarero para defender a su presidente.

Empezando por Madrid, Pedro Sánchez vuelve a pescar en la cantera de Ximo Puig. Al expresident lo relevó pronto tras su derrota, pero sus más crecanos colaboradores han sido algunos de sus principales fichajes desde entonces: Rebeca Torró, Arcadi España, Pilar Bernabé, Manuel Illueca, Lydia del Canto, Pere Rostoll… Parece que después de Ábalos ha descubierto otro PSPV… Lo dejaremos ahí.

¿Más poder valenciano? Es evidente que el refuerzo del socialismo valenciano da indicios de que entiende que en la Comunitat Valenciana hay partido: hay posibilidades de recuperar el poder autonómico. ¿Poder valenciano en Madrid? Lo he escrito: creo que no tanto. El verdadero poder de influencia en la capital necesita de grupos parlamentarios fuertes y de un poder económico con determinación de ejercerlo.

A Sánchez hay que reconocerle la capacidad de sorpresa. O va un metro por delante o sabe usar las manijas del azar. Lo digo porque después de situarse como faro de la izquierda (también la española) con el No a la guerra, ahora juega a posiciones moderadas con los nombramientos de Carlos Cuerpo de vicepresidente primero y de España como ministro de Hacienda. Posiblemente hay un mensaje también al mundo empresarial.

Arcadi España ha de jugar ahora con el poco tiempo que resta de legislatura. Si no es suficiente para aprobar una reforma de la financiación autonómica, no debería ser por él, que ya debe estar pensando la primera ficha a mover. Que los valencianos no puedan decir que no salió por él. Esa partida puede ser además clave para lanzar la campaña autonómica y que las cartas de unos y otros se vayan destapando.

La Newsletter de Alfons Garcia / L-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter del subdirector de Levante-EMV Alfonso Garcia: 'La vida en breve'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada domingo, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Alfons Garcia.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.