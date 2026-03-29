Opinión
Ortifus
La viñeta de hoy
- La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Los pisos de Mestalla costarán entre 600.000 euros y más de un millón: la venta del suelo comenzará en abril en València
- Arcadi España: amante de la bici, coleccionista de libros y marcado por la tragedia de su padre
- El Ayuntamiento anuncia la llegada de la nueva tasa de basura 'por imperativo legal' y la estimación del importe a pagar
- Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2026 (1/4)
- PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat para presidir À Punt tras descartar a Pérez Rico