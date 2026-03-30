València, primera vuelta de las generales

La reaparición de Mónica Oltra no es un regreso sentimental. Es un seísmo. Altera los planes políticos en el Ayuntamiento de València y en la Generalitat, y también redefine el equilibrio interno de la izquierda valenciana. Por eso, las próximas municipales del Cap i Casal serán mucho más que unas elecciones locales. Serán la primera vuelta de las generales.

Hay un hilo, nada casual, que une la llegada de Arcadi España al Ministerio de Hacienda y a Oltra camino de València. España fue la mano derecha de Ximo Puig y el exponente más depurado de la izquierda institucional. Oltra encarnó, precisamente, el otro polo del Botànic, esa izquierda con identidad propia y capacidad para marcar perfil. Mientras Puig ejerció de árbitro, el invento aguantó. Cuando dejó de hacerlo, la grieta se convirtió en fractura. Y el PP, con Carlos Mazón al frente, gobernó aquí, algo que Alberto Núñez Feijóo, ganando, no logró en España.

La primera beneficiada por el regreso de Oltra será Diana Morant. Porque una izquierda a la izquierda del PSOE, movilizada y con liderazgo, obliga al PSPV a competir de verdad. Eleva la exigencia. Y nada espabila más a los socialistas que dejar de creer que la hegemonía les pertenece por inercia. La segunda consecuencia afecta a María José Catalá. Su anuncio de que solo quiere ser alcaldesa de València suena a blindaje. Sabe que, con Oltra en pista, la ciudad deja de ser una plaza cómoda. Y la alcaldía ya no será una simple cuestión de gestión, sino una batalla.

La tercera derivada es la decisiva. La izquierda a la izquierda del PSOE tenderá a unirse. Oltra no representa solo una candidatura; es una palanca. Sin ella, ese espacio era fragmentación. Con ella, puede volver a ser bloque. Y, si ese bloque se recompone, los dos campos volverán a igualarse. Ahí está la clave. La ausencia de Oltra en 2023, la desaparición de Ciudadanos, los errores de integración en la izquierda y la suficiencia socialista facilitaron la barrida institucional de la derecha. Ahora el tablero cambia.

España y Oltra, aunque quizá no lo admitan, representan dos estrategias enfrentadas en la izquierda plurinacional. Esta vez la disputa no será subterránea. Se librará a cielo abierto. Y empezará en València.