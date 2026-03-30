Opinión
El Crist jacent de Paiporta, talla de Salvador Tarazona Alós de 1948
En llegir les diverses notícies que en els darrers dies s’han publicat sobre la recent restauració del Crist jacent que es custòdia i venera a l’església parroquial de Sant Jordi Màrtir de Paiporta, hem considerat oportú, tant per als estudiosos de la temàtica imatgera valenciana com per al públic interessat en general, aportar una informació rellevant sobre l’autor i la datació d’aquesta talla cristològica.
L’escultor i imatger Salvador Tarazona Alós (Paiporta, 1890-1956) es va formar en l’Escola Superior de Belles Arts de València. Després de passar per tallers de llorejats escultors com Pío Mollar Franch i Rafael Gerique Chust, en l’etapa prolífica de la postguerra va ser col·laborador del premiat escultor José Dies López (La Llosa de Ranes, 1905-València, 1969). Gerent d’un estudi reeixit d’escultura que llavors estava domiciliat al carrer Maestro Chapí, número 3, de la ciutat de València.
En aquell obrador, Salvador Tarazona es convertiria en un dels oficials més apreciats i estimats pel mestre Dies López. Tant va ser així que, en una de les entrevistes que li hem pogut fer al fill de Dies, al també distingit escultor José Ángel Dies Caballero «Diesco» (València, 1936), ens va comentar que Tarazona havia llaurat un bon nombre d’imatges per a l’església del seu poble natal, entre elles la imatge del Crist jacent.
Efectivament, segons la documentació extreta del fons historicoartístic de l’Arxiu Metropolità de l’Arquebisbat de València (AMAV), aquesta imatge té una detallada fitxa tècnica relacionada amb la seua sol·licitud, en la qual s’inclouen els següents seients: mesures 1,60 m, preu 3.000 ptes., material fusta, descripció policromada, data del projecte 14/02/1948, data d’aprovació 15/03/1948 i taller en el carrer Maestro Chapí, 3, entre una altra informació que acompanya a l’esbós dibuixat de l’obra en qüestió.
Entre les dades, destaca l’adreça del taller en la qual es va llaurar la talla, com que és la mateixa ubicació que aleshores tenia l’obrador de Dies López. Una informació que demostra la bona relació que va haver-hi entre el gerent del taller i un dels seus oficials. En aquest sentit, és interessant comentar que Tarazona, com a avesat professional en el maneig de la gúbia, va arribar a signar alguns projectes d’imatges al costat de José Dies López. N’és un bon exemple la imatge de la Immaculada Concepció (1945) per al municipi de Serra, atés que en l’esbós dibuixat (AMAV) en el qual s’inspiraria la futura talla consten les rúbriques de tots dos escultors en la part inferior dreta.
D’altra banda, també sabem que els treballs de decoració i d’orfebreria portats a terme en la talla van ser obra del guardonat pintor Salvador Gil Camarena (València, 1915-1973), i del mestre orfebre Antonio Piró García (València, 1906-1976), respectivament.
Així doncs, amb aquest breu acostament a la talla del Crist jacent de l’escultor Salvador Tarazona Alós del 1948 només hem volgut fer-li un just i merescut reconeixement. I, principalment, deixar-lo en el lloc que per història i mèrits propis li pertoquen com a l’autor d’aquesta imatge policromada de culte i devoció tan arrelada en la cultura i tradicions d’aquest municipi de l’Horta Sud.
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud
- La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
- El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
- Me pegó tan fuerte con el fusil, que reaccioné sin saber lo que hacía
- Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València