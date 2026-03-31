Ni Mazón gana ni la jueza pierde

Por el respeto que le tengo al oficio de cronista deportivo, resulta desmesurado aplicar un minuto y resultado a la decisión de la jueza de rechazar la personación de Carlos Mazón en la causa de la dana. La magistrada ha dicho, en esencia, que no consta en este momento ninguna diligencia de investigación contra Mazón. Se trata de una resolución de hondas consecuencias porque, en un procedimiento penal, cuando una jueza define el perímetro, todos quedan vinculados, incluida ella misma.

Durante meses, alrededor de la causa de la dana ha flotado una nebulosa procesal que el ruido no ha ayudado precisamente a disipar. La resolución intenta cerrar esa grieta. Si no hay diligencias de investigación contra Mazón, la instrucción tendrá que evitar cualquier actuación que pueda entenderse como dirigida materialmente hacia su persona sin haberle reconocido antes la posibilidad de defenderse en esa condición.

Sería una torpeza concluir de ahí que Mazón gana. Porque el auto no borra una sola de las preguntas que siguen gravitando sobre su gestión de la catástrofe y no corrige la imagen pública de aquellos días. La responsabilidad institucional tiene sus propios tiempos y su propia severidad, y rara vez coincide del todo con los ritmos de un juzgado. La jueza tampoco puede salir de este movimiento como si nada hubiera pasado. Porque el auto también fija que si mañana aparecen diligencias que apunten materialmente hacia él, la defensa de Mazón tendrá munición de sobra para denunciar indefensión y pedir nulidades.

Así que conviene mirar este episodio con la prudente distancia exhibida, cosa que no pueden decir todos. En una democracia seria, los jueces no están para corregir la política ni los responsables públicos pueden pretender que un pronunciamiento procesal sustituya al balance de su gestión. Por eso, la jueza no sale derrotada por fijar un límite que ahora deberá respetar. Mazón no sale triunfante por haber encontrado una posible vía de defensa frente a futuras contradicciones del procedimiento.

El auto no cierra la causa y tampoco clausura la discusión pública. No rescata a nadie. Pero sí impone la obligación de llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia. Después de tanto ruido, no es poca cosa.