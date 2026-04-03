El Levante UD sabe ganar en Donosti

No tenemos un gran historial de triunfos en Donosti, pero hay uno que se enmarca en el sueño efímero de la élite que los levantinos experimentaron en los dos primeros cursos de la posguerra. Mayo de 1940, victoria en el vetusto Atotxa con la denominación de Unió Deportiva Llevant-Gimnàstic, la popular “Udelage”, que funcionó de forma provisional dos años. Aquel Llevant se había proclamado campeón del grupo III de Segunda y jugó la fase final de ascenso contra los otros cuatro campeones, en un momento de reorganización de las competiciones, al gusto del bando vencedor, que repartió prebendas, favores y castigos según a qué clubs. Era la última jornada de la liguilla y el Llevant había dilapidado sus opciones de ascenso, con un triste empate ante el Cádiz, la semana anterior en Vallejo. Acabó subiendo el Murcia y el Deportivo perdió la promoción de ascenso contra el Celta, penúltimo de Primera, en un duelo fratricida disputado en Chamartín.

Sin nada en juego, los levantinos, enfundados en la camisa del “catxirulo”, obtuvieron un 2-3 para la estadística, con goles de Carmona y el Pato Botella (2). Aquel equipazo que se quedó en puertas de la élite, mantuvo dos años la trayectoria triunfal del Llevant FC de preguerra. Tenía al legendario Juan Puig en el foso y contaba, además de Carmona y Botella, con futbolistas como Valero, Ernesto Calpe (padre), Agustí Dolz, Ruano, Carlos, Cervera o el gran Ramon Balaguer, que celebraría el ascenso del 63 desde el banquillo…

Décadas más tarde, los granota asaltaron Anoeta con otras dos escuadras de ensueño: en 2012 (1-3) con goles de Barkero, Koné y Xavi Torres, y Juan Ignacio Martínez en el banco. Y en 2019 (1-2, Bardhi y Mayoral), a las órdenes de Paco López.

Llevant y Erreala no pueden estar más igualados en enfrentamientos ligueros: cada uno ha ganado doce veces y han empatado en once ocasiones. Ambos se fundaron, además, casi al alimón: en septiembre de 1909. Los donostiarras, el día 7; los valencianos, el 6.

Precisamente en la ida frente a los vascos, el club tuvo el detalle de invitar al palco a los miembros de la comisión que repatrió a José Ballester Gozalvo y su esposa Teresa Molins Gausach. Fue un partido-bisagra para todo el levantinismo. Mientras llegaba el nuevo míster, Del Moral e Iborra se hicieron cargo del equipo, tras la destitución de Calero, y, precisamente contra la Real, se vieron los primeros brotes verdes, tras semanas depresivas del equipo. Así lo transmitió Dela, con rabia y orgullo, tras anotar el penalti en el 94’ que permitía rescatar un punto. Aquel empate, a la postre, iba a representar un momento de inflexión, con un equipo que ya jugaba a otra cosa, que ya mostraba que existían opciones y que sus futbolistas eran mejores de lo que parecían.

Ahora regresamos a la preciosa ciudad donde redebutamos en Primera en 2004, con la intención de firmar una ambiciosa solicitud de aspirante a la salvación. Un “más tres”, vaya. Sabemos ganar en Donosti. Y nos urge más que nunca.

Tano Isaac

Hemos enterrado a Tano, uno de esos valencianos cuya lápida, como tantas y tantas en el cementerio del Cabanyal, incorporará el escudo del Llevant. Su hijo Fran me confesó que aún pudo celebrar, casi en su lecho de muerte, la victoria contra el Oviedo. Otro grande que se va antes de tiempo. Si ganamos en San Sebastián, lo primero será mirar arriba y guiñar un ojo.