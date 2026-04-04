Afín-SGR: una entidad financiera al servicio de las pymes valencianas

Una de las quejas reiterada de las pymes es la dificultad en el acceso a la financiación. Así lo enfatiza el último informe de la OCDE sobre la economía española: “El acceso limitado a la financiación sigue restringiendo la inversión y el crecimiento de las pymes”.

Para hacer frente a esa dificultad, disponemos de una herramienta llamada Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) cuya misión es actuar como avalista ante las entidades financieras. De esta forma, la SGR facilita que una empresa pueda acceder a financiación que, de otro modo, en ocasiones, les sería denegada.

En el caso de la Comunitat Valenciana, tenemos la suerte de contar con Afín-SGR, entidad financiera sin ánimo de lucro, de capital mixto (privado y público), que facilita el acceso al crédito de las pymes y autónomos (mayoritariamente valencianos), y que actúa como canalizador de políticas públicas para la promoción económica o en situaciones especiales (Covid, dana, etc.).

Una entidad que es la cuarta de España por volumen de negocio, pero que tiene margen para seguir creciendo teniendo en cuenta el tamaño relativo de la economía valenciana. Así, si Afín-SGR tiene el 8,7 % del negocio de todas las SGR de España, el peso de la economía valenciana es mayor (9,3 % en términos de PIB). Además, el 11,2 % de pymes españolas están en la Comunitat Valenciana.

La reciente trayectoria de Afín-SGR la ha consolidado como un referente a nivel nacional. En 2025, aumentó su negocio un 30,2 %, con formalizaciones de aval por importe 227 millones de euros, apoyando a muchas empresas a superar, entre otras, las dificultades de la dana.

El importante crecimiento de los últimos años ha sido compatible con presentar una elevada calidad en su cartera, ya que el 91,5 % está clasificada como normal (sin riesgo) y el 57,6 % de ese riesgo está reafianzado. En los últimos ejercicios la cuenta de resultados se ha cerrado en positivo, con un beneficio en 2025 de más de 7 millones de euros que se han destinado a reforzar su solvencia.

Si queremos que Afín-SGR siga creciendo apoyando a más pymes valencianas, es necesario dar a conocer su labor y diseñar mecanismos de colaboración y apoyo por parte de las administraciones públicas, aprendiendo de las mejores prácticas de otras comunidades autónomas. No hay que olvidar que con Afín-SGR se multiplica el impacto de los fondos públicos, ya que por cada euro de dinero público se generan entre 10 y 15 euros de financiación empresarial.