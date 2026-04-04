La newsletter de Joan-Carles Martí: ¿A quién pertenecen nuestros días?

Esa frase redonda ("¿A quién pertenecen nuestros días?") es el eje central de la última película de Paolo Sorrentino, ‘La Grazia’, una reflexión centrada en el protagonista Mariano De Santis, presidente de la República italiana al final de su mandato, pero que, en mi opinión, salta de la ficción para convertirse en una constante invitación sobre la realidad. Desde la guerra de Trump en Irán hasta la prohibición de los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències, pasando por la (re)conquista de la Luna. Estaría bien que las decisiones trascendentales se meditaran con una cierta distancia, y que quien las tomara tuviera la integridad de pensar en el bienestar de la mayoría, para que el presente y, sobre todo, nuestro futuro, estuvieran sostenidos sobre una gama de colores alegres.

Eso vale también para los medios. Empezando por nosotros. En un ecosistema informativo fragmentado, volátil y cada vez más competitivo, los periódicos se juegan su futuro en una batalla que va mucho más allá del clic. La audiencia llega, se va, compara, decide y vuelve solo si encuentra algo que no le ofrecen otros. En ese terreno, Levante-EMV ha reforzado en los últimos meses su posición digital apoyándose en una idea sencilla: convertir la proximidad en un producto editorial diario. Un medio como el nuestro depende de la capacidad para ser útil, cercano y fiable para su comunidad de lectores.

Por eso queremos que Levante-EMV sea su hábito diario. Parafraseando al brillante personaje de Sorrentino, nos gustaría pertenecer a sus días, porque cuando hablamos de movilidad, vivienda, sanidad, educación, política, emergencias o el crimen organizado, hablamos de cuestiones que afectan directamente a esa ciudadanía, que no busca únicamente enterarse, sino entender qué consecuencias tiene una noticia para su entorno. Nuestra cercanía se convierte en una ventaja competitiva difícil de replicar en otros medios.

Me gustaría conocer su opinión y sugerencias en este correo levante-emv@epi.es, gracias

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