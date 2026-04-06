A la lluna de València

Imagen compuesta de la Tierra y la Luna a partir de datos de Galileo. / Créditos: NASA/JPL/USGS.

La cara oculta de la Luna supongo que no figurará todavía entre las respuestas de los 4.000 entrevistados que prepara el CIS, la gran referencia demoscópica, pese a Tezanos. Y eso que todo se mueve a golpe de sondeo, incluso esas esperadas imágenes de la misión de la NASA en busca de una base de alunizaje para futuros vuelos galácticos. Mientras tanto, nos esperan meses de encuestas continuas.

Juanfran Pérez Llorca no llega al grado de pasión por el Excel que siente Pedro Sánchez, pero está en ello. El president sabe que depende de lo que digan esos muestreos para convencer a Núñez Feijóo de que es el candidato adecuado para la batalla de la Comunitat Valenciana. Es una pena que, aun confiando en buenos profesionales, siga apoyándose en el mismo intérprete que tenía Carlos Mazón, el que provocó una guerra de relatos aun sabiendo que estaba perdida. Poca ayuda es esa, parecida a la que le brinda un Consell tensionado, al que le cuesta soltar lastre para pasar pantalla.

Diana Morant cuenta, en cambio, con más información sobre las preocupaciones ciudadanas que Llorca, gracias al CIS. Además, concurre con menos hipotecas. El partido entre Llorca y Morant será de los que crean afición y, tras la previsible prórroga, llegarán los lanzamientos de penaltis; en este caso, Vox para el PPCV y la alianza de izquierdas de Mónica Oltra para el PSPV serán decisivos.

Lo mismo pasará en las elecciones municipales de València, con la agravante del creciente enfado por el colapso de la movilidad, del que la mayoría responsabiliza al ayuntamiento. La respuesta urgente a los atascos, la atención al acceso a la vivienda y el equilibrio para una mejor convivencia vecinal decidirán más que la gestión o los afectos. El voto local es el más pragmático; que nadie lo olvide.

Los gobernantes o aspirantes que se duerman sin atender ese malestar se quedarán con las puertas cerradas.

PD: “Vivim en el plaer i en el dolor, en el real i en el fantàstic, en la presència i l’absència, en el que tenim a tocar i el que imaginem”.

(Epíleg inèdit de Josep Piera per a la reedició d’Ací s’acaba tot, de Cap de brot edicions).