El derecho de las mujeres a elegir su maternidad no está en debate

El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado un añadido al artículo 43.3, para obligar a todos los poderes públicos a garantizarlo.

El derecho a la maternidad libre no está en el debate social, las mujeres en España según la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, tienen unos plazos establecidos para poder interrumpir su maternidad. Una ley recurrida por el PP y, que después de 13 años a sentenciado el tribunal constitucional.

“El Tribunal Constitucional de España avaló en 2023 la ley de plazos del aborto de 2010 (ley Aído), rechazando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP que tardó 13 años en resolverse. La sentencia confirma el aborto como un derecho de la mujer hasta la semana 14. Además, se han admitido recursos contra la reforma de 2023.

La sentencia definitiva ha confirmado que el aborto es un "derecho de la mujer a decidir" sin coerción, poniendo fin a la incertidumbre jurídica”.

El partido popular ha pretendido en varias ocasiones prohibir el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, olvidando que las mujeres del PP y, también las que militan en la extre-maderecha, socio del PP en este tema, también tienen ese mismo derecho.

Recordemos que cuando Mariano Rajoy llega a la Moncloa, intentó derogar la ley de plazos y volver a la anterior, pero recortándola aún más, eliminando el supuesto de la malformación del feto. Aquello desató una ola de indignación en 2014 que se reflejó en las calles con el “llamado tren de la libertad” y la presión acabó no solo con la retirada de su proyecto, sino con la dimisión de Ruiz Gallardón como ministro de Justicia y de todos los cargos en el Partido Popular. Gallardón puso así fin a una carrera política de 30 años.

La propuesta de VOX para "oir el corazón" y realizar eco-abortos (ecografías 4D) se enmarca en un conjunto de medidas "provida" destinadas a reducir el número de abortos en España, planteadas con mayor intensidad a partir de enero de 2023 en Castilla y León y posteriormente en otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid en 2025. Fue el propio alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez Almeida, apoyó una iniciativa de Vox que para obligar a informar a las mujeres sobre un supuesto "síndrome postaborto", que incluía afirmaciones no reconocidas científicamente, como graves secuelas psicológicasha acabado admitiendo este jueves que "el síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida",

Más tarde, en una entrevista en Telemadrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que "en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo" y "ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir" en la toma de decisiones de una mujer.

En febrero de 2023, el PP votó en contra de la última reforma de la ley del aborto, que entre otras cuestiones eliminaba la obligatoriedad del consentimiento de los progenitores para menores de 16 años. El movimiento feminista en España apoya firmemente que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, logrando que esto sea ley desde 2022 evitando así que las jóvenes queden desprotegidas o tengan que recurrir a métodos inseguros debido a conflictos familiares.

Dice amnistía Internacional con respecto al aborto: “No eres libre cuando no puedes tomar decisiones sobre lo que haces con tu propio cuerpo. No eres libre cuando no puedes tomar decisiones sobre lo que haces con tu futuro. Todas las personas tienen derecho a controlar su propia fertilidad y el ejercicio de la autonomía reproductiva. Esto es especialmente importante para todas las mujeres, niñas y personas que pueden quedarse embarazadas. Pero sigue habiendo muchísimos obstáculos que hacen que las personas no se planteen abortar, entre ellos la penalización, el estigma social, la discriminación interseccional y la marginación”.

Hoy 31 de marzo de 2026 en Elche el PP apoyando una moción, de nuevo, intentando volver al debate misógino y arcaico para prohibir a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo.

El tren de la libertad siempre está preparado y, lleno de mujeres de todas las edades y, de hombres también, que impedirán que se toque una sola coma de nuestra legislación, que en estos momentos permite a cada mujer elegir libremente si quiere o no ser madre, cuando cómo y con quién.