Opinión
La “burrera” de la Conselleria d’Educació
El Diccionari Normatiu Valencià (DNV) defineix l’expressió, “burrera”, com a “estupidesa” i “ignorància”. I “burrada”, com a “dita o acció impròpia dels éssers humans”. El DNV no podria definir millor l’actitud i les últimes mesures que ha pres la Conselleria d’Educació de la Generalitat del País Valencià. I ho dic per l’últim (no l’únic!), esperpent que ens han ofert els responsables d’aquesta Conselleria, en determinar que “el nou currículum de batxillerat esborra la literatura catalana” (Levante, 8 d’abril de 2026).
Els membres del govern valencià es superen cada dia en “burrera”, ja que només fan que “burrades”. I a més, no tenen cap mena de sentit del ridícul. Al contrari, es mostren orgullosos de les “burrades” que fan.
Eliminar els autor catalans de l’assignatura de valencià, és com eliminar de la literatura espanyola, autors com Octavio Paz, Isabel Allende, Lope de Vega, Mario Vargas Llosa, Calderon de la Barca, Federico García Lorca, Miguel de Cervantes o Pablo Neruda. I si el currículum de valencià no inclou escriptors com Josep Pla, mossèn Cinto Verdaguer, Manuel de Pedrolo o Pere Calders, ¿per què els nostres alumnes han d’estudiar les obres de William Shakespeare, Albert Camus, George Orwell, Agatha Christie o Charles Dickens, cap d’ells nascut al País Valencià?
I és que els responsables de la Conselleria d’Educació demostren la seua ignorància en defensar aquestes “burrades”.
Pense que aquestes eminències de la Conselleria que han exclòs de l’assignatura de valencià els escriptors Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Carles Riba o Montserrat Roig, per la mateixa raó també haurien eliminant de l’assignatura d’Història de l’Art, tot el que fa referència a la cultura de Grècia i de Roma, ja que ni Grècia ni Roma formen part del País Valencià.
I l’assignatura de Religió (supose jo), inclourà només (per la mateixa raó), Sant Vicent Ferrer i els seus miracles i sor Isabel de Villena, ja que ni Jesús de Natzaret va nàixer a Castelló de la Ribera ni a Cocentaina, ni la Bíblia va ser escrita a Morella, a Pedreguer o a Benicolet.
I mentre aquestes eminències s’entretenen amb aquestes “burrades” i d’altres, com per exemple canviar el roig pel blau del logo de la Generalitat o del Sip, a València creix el número de xaboles, amb 574 famílies, amb 384 menors (Levante, 8 d’abril de 2026).
La sanitat alacantina necessita un mínim de 600 metges (Información, 7 d’abril de 2026).
La llista d’espera per poder ser atès per un metge especialista creix un 11,3 % amb l’actual Consell. Per això un total de 439.519 valencians esperen que els visite un especialista (Levante, 2 de març de 2026).
La llista d’espera en dependència és escandalosa, ja que 258 valencians moren cada mes sense rebre ajuda. I és que al País Valencià hi ha 28.847 persones en llista d’espera (Levante, 9 de febrer de 2026).
I a l’inici del curs, sabíem que 1,3 milions d’escolars vulnerables es quedarien sense menjador per falta de beca (Valencia diari, 4 de setembre de 2025).
El govern de Pérez Llorca redueix de cinc a una les funcionàries de recolzament a la jutgessa de la Dana (elDiario.es, 9 d’abril de 2026), cosa que és un insult per als familiars de les víctimes del 29 d’octubre de 2024 i una manera clara de dificultar la magnífica investigació que està fent la senyora Nuria Ruiz.
Sanitat multiplica les mamografies sense augmentar el personal, la qual cosa vol dir, 2 hores d’espera i cites a les 21,15 (Levante, 10 d’abril de 2026).
La jutgessa de la Dana acredita amb les trucades del xofer de Mazon, la falsedat de la versió del PP sobre el trajecte de l’expresident després de la seua fartera al Ventorro (Levante, 9 d’abril de 2026).
En una vinyeta de Montecruz, al diari Información, el 8 d’abril passat, es veu un home que diu: “S’ha acabat la Setmana Santa, però el calvari no”.
Certament s’ha acabat la Setmana Santa, però els valencians continuem amb el calvari d’un PP que ens sorprèn, dia sí dia també, amb les seues “burrades”.
El que em dol (i molt), és el silenci còmplice (o com a mínim, la indiferència) dels nostres, que són incapaços de denunciar el ridícul i la “burrera” del PP valencià. Segur que no estarien callats si la Conselleria eliminara del batxillerat l’assignatura de religió. Estic convençut que defensarien aferrissadament aquesta matèria al currículum. Però no fan el mateix per denunciar la “burrera”, l’estupidesa, la ignorància, el dogmatisme i la manipulació que fa el PP contínuament, amb l’únic objectiu d’anorrear i destruir la nostra llengua. I és que davant la censura, no podem ser neutrals!
Com molt bé defineix el DNV, els responsables de la Conselleria d’Educació ens mostren (amb les decisions que han pres), la seua ignorància, amb accions impròpies dels éssers humans.
Al pas que anem, no m’estranyaria gens ni miqueta que, en uns dies, els responsables de la Conselleria d’Educació inclogueren al currículum que Extremadura és una illa del Mediterrani, que la llei de la gravetat no existeix, que la lluna és un planeta o que, fins i tot, el 1939, Franco va instaurar la democràcia a l’estat espanyol. I per això, en compte de conèixer la Generalitat Valenciana amb aquest nom, aviat la coneixerem amb el nom de la Barbaritat Valenciana i la Conselleria d’Educació, com a Conselleria dels Despropòsits.
