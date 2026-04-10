Yonquis del periódico

Cada semana santa y cada vez con más sacrificio, se producen otras procesiones olvidadas en nuestras grandes ciudades -en localidades menores ni lo contamos- que, al modo de esa población de yonquis que apareció en los años ochenta muy visiblemente, peregrinan en busca de su dosis diaria/o de papel y entonando entre dientes, como los legionarios con el cristo de Juan de Mena, un marcial “somos novios de la prensa”; una tropa reconocible -hasta entre los propios miembros-, pese a no cubrirnos como papones leoneses o cofrades con capirote.

Personalmente, este año he batido récord al quedarme un día sin ejemplar de LEVANTE-EMV, pues ya van dos veces en poco más de un trimestre, aunque reconozco que logrando otras cabeceras nacionales y locales; el “sábado santo”, por ejemplo, compré en la plaza del Ayuntamiento “El Mundo”, con la particularidad de ser la edición de Castellón, con encarte de noticias locales que en València ya no existe, y en la plaza de Brujas había ejemplares de la “Información” de Alicante, periódico hermano, pero en casa comprobé que era de febrero.

Casi dos décadas residiendo en esta ciudad, la tercera de España, permiten a uno el conocimiento para localizar estancos, panaderías, farmacias, etcétera y desde luego puntos de venta de prensa para no quedarse jamás colgado, pero ya es tradición pasional semana-santera desfilar tras la buena prensa, agradecido porque aún pueda adquirirse, excepto el viernes santo que, junto a navidad y año nuevo, son las únicas tres fechas sin diario, lo que convierte los oficios de quiosquero y lector en penosos -mucho calendario y poca ganancia-, estando en extinción.

Servidor, y ustedes perdonarán el timbre autobiográfico, viajó en AVE desde la estación de València a la de Córdoba en tren directo, pasando por el tramo del brutal y mortífero choque en Ademuz apenas seis horas antes de producirse, para luego seguir en un Alvia hasta la ciudad de Cádiz. De ese día recuerdo el golpe de poner la televisión y encontrar semejante tragedia (con la barrancada homicida valenciana reciente) y asimismo se me grabó el constatar que ninguna de las tres estaciones de alta velocidad, ni su entorno, tenían ahora venta de publicaciones.

Que las noticias de hoy envolverán el pescado de mañana o se extenderán sobre el suelo fregado para no dejar huellas podría ser sólo una imagen de película antigua o de la juventud de algunos: todo fluye, pero que el reciclado haya mejorado mucho (este mismo ejemplar es un 80% proveniente de ello) no implica que no se siga cancelando la información escrita por la supuesta comodidad de seguir la prensa a través del monstruoso Internet. Los países avanzados en educación recomiendan volver al libro y sacar pantallas de la escuela.

El abandono de la lectura y la escritura en papel ha menguado la comprensión y la capacidad de expresión, lo cual es más que pernicioso. Ahora bien, aún no se han dado cuenta cómo el papel prensa produce en los adultos el mismo efecto benéfico que en nuestros estudiantes los libros: fija, pule y da esplendor. Las administraciones dicen que gracias a sus anuncios hay periódicos, pero son las primeras que los han retirado de centros públicos y educativos. Esperemos que las empresas privadas tomen nota al contratar su publicidad. Estamos “empantallaos”, para mal.