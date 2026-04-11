El 12 de abril debería ser una fecha para poner en valor el papel esencial de la Atención Primaria en cualquier sistema sanitario moderno sin embargo, llega marcada por la preocupación y la sensación de oportunidad perdida.

Debería ser el espacio de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la equidad, pero hoy es el nivel más tensionado, sobrecargado e infrafinanciado. Quienes trabajamos en sanidad llevamos años advirtiendo que está al límite: consultas saturadas, agendas imposibles, tiempos insuficientes y profesionales exhaustos.

En este contexto, el nuevo decreto de Atención Primaria impulsado por el Consell debería haber supuesto una oportunidad para reforzar el sistema. Existía una expectativa razonable de que se abordaran los problemas reales. Sin embargo, el resultado ha sido un decreto que reorganiza, pero no refuerza; que introduce cambios estructurales sin aumentar recursos; que habla de mejorar la accesibilidad sin resolver el principal obstáculo: la falta de profesionales y el exceso de carga asistencial.

Además, preocupa el modelo jerarquizado que se plantea, con menor espacio para el trabajo en equipo y la autonomía profesional, justo lo contrario de lo que se necesita.

No se puede hablar de calidad asistencial sin mejorar las condiciones de trabajo. No se puede exigir más accesibilidad sin incrementar recursos. Ni se puede pedir compromiso al personal mientras persiste una sobrecarga estructural que genera desgaste y desmotivación.

Si no se refuerza la Atención Primaria, se debilita todo el sistema sanitario público: aumentan las derivaciones, se saturan los hospitales y se pone en riesgo la equidad.

Este 12 de abril debe servir para exigir al Gobierno valenciano una rectificación y situar la inversión en Atención Primaria como una prioridad real. Desde CCOO lo tenemos claro: defender la Atención Primaria es defender la sanidad pública.