20 años del Estatuto de Autonomía

Se cumplen veinte años de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Dos décadas desde que la sociedad valenciana dio un paso adelante en la consolidación de su autogobierno, dotándose de más herramientas para decidir sobre su propio futuro.

Aquel Estatuto no fue solo una actualización normativa. Fue, ante todo, una expresión de madurez colectiva y de confianza en nosotros mismos como sociedad. Supuso reconocer que la Comunitat Valenciana debía contar con mayores capacidades para ordenar sus prioridades, gestionar sus recursos y orientar su modelo de desarrollo económico y social en un entorno cada vez más exigente y globalizado.

Desde la perspectiva empresarial, ese avance en autogobierno es importante porque acerca la toma de decisiones al territorio y eso implica acercarlas también a la realidad de nuestras empresas. Esa proximidad es clave para diseñar políticas públicas más eficaces, ajustadas y útiles.

Las empresas valencianas compiten en mercados globales, pero necesitan estabilidad, certidumbre y un entorno regulatorio que facilite su actividad. En ese sentido, el Estatuto sentó las bases para una gobernanza más próxima, más sensible a las necesidades del tejido productivo y, en definitiva, más alineada con el interés general.

El Estatuto incidía además en cuestiones fundamentales para nuestro autogobierno, como la financiación autonómica, incorporando el principio de adecuación a la población; o la capacidad de desarrollar políticas propias en ámbitos estratégicos como la educación, la innovación o la ordenación del territorio. Aspectos todos ellos que impactan directamente en la competitividad, en la cohesión social y en las oportunidades de futuro de nuestra Comunitat.

Quisiera subrayar también un elemento que forma parte de la esencia misma de nuestro proyecto colectivo, como es nuestra identidad cultural y lingüística. La Comunitat Valenciana es una sociedad abierta, dinámica y diversa, pero al mismo tiempo profundamente arraigada en su historia, en sus tradiciones y en su lengua, el valenciano. Este patrimonio no es solo un legado que debemos preservar, sino un activo que nos cohesiona como sociedad y que proyecta al exterior una imagen de singularidad y autenticidad. En un mundo global, donde todo tiende a homogeneizarse, la identidad es también un factor de diferenciación y de fortaleza.

El autogobierno no es un fin en sí mismo. Es, y debe ser siempre, un instrumento al servicio del progreso. Un instrumento para impulsar la productividad, para favorecer la internacionalización de nuestras empresas, para acelerar su digitalización y para generar un entorno propicio para la inversión, el empleo y la innovación.

Pero el verdadero valor del Estatuto no reside únicamente en lo que permitió en su momento, sino en lo que nos sigue demandando hoy. Nos exige responsabilidad, altura de miras y una visión compartida de futuro. Nos exige utilizar las herramientas de autogobierno con rigor, con ambición y con sentido de comunidad, para avanzar hacia un crecimiento más sólido, más sostenible e inclusivo.

Porque, en última instancia, la economía solo cobra sentido si está al servicio de las personas. Desde las Cámaras de Comercio defendemos una economía social de mercado en la que las empresas son una parte esencial de la solución como generadoras de empleo, de cohesión y de bienestar. Y así lo han demostrado, una y otra vez, las empresas valencianas con su esfuerzo, su resiliencia y su compromiso con la sociedad.

Veinte años después, el Estatuto debe ser entendido como un punto de partida permanente. Como un marco vivo que nos permita seguir avanzando, reforzar nuestra competitividad y construir entre todos una Comunitat Valenciana más próspera, más cohesionada y con más oportunidades para las generaciones presentes y futuras.