Opinión | El día del señor
Notas de capirote
Un día me encontré con que la Semana Santa tenía una pena muy grande porque, además se podía editar ¡cómo es el genoma! Les pregunté a los del capirote y me aclararon que ellos eran muchos, más de diez sólo en su pueblo, y no sé si casi veinte, todos organizados en hermandades y cofradías.
Eran gente de la Ribera, aún no sé si de la alta o de la baja.
Por esos parajes se atrapan personajes poco devocionales como no se trate de hooligans del Barça o del Levante U.D. Por menos que nada te invitan a una cazalla y no saben lo que es ser laico, pero rugen de todos modos y con el capirote puesto parece que van a retirar del terreno a una masa de volterianos o, tal vez, a anotar en el cucurucho todas las impiedades que uno comete. Asistimos pues a la paradoja de que en tiempos de libertinaje tenemos más hermandades que socialistas en tiempos de Largo Caballero.
Bueno ya sé que vivimos una época que declara el respeto más estricto a las creencias del vecindario, pero si todos los capirotes albergan un sujeto pensante o, mejor aún, sintiente, debemos de estar a cinco minutos de la salvación por vía rápida.
Parece claro que las religiones vuelven a tomar una vía de ascenso. Y no me extraña: si uno considera la lógica del negocio financiero pongo por caso o los estatutos de Vox (sin ir más lejos porque uno es peso ligero) debe enloquecer como poco o es que se encoge de hombros. Pero ahí están todos los disidentes que vuelven a bautizarse (por inmersión) y a la ermita del pueblo en su llavero de plástico.
Me decía un amigo que las enseñanzas paganas carecían de contenidos morales, éticos, y Baco lo mismo se ponía ciego de vino que les dedicaba unos piropos a los coperos. No es verdad, no del todo al menos, pero Sócrates se tomó con resignación la cicuta y lo triste fue que le interrumpieron la siesta de malos modos. Sin embargo, los griegos y sobre todo los romanos nos ofrecen la imagen de unos ritos y valores paganos que traducen, tal vez, un universo roto, un paso en falso ante lo inmenso y un plan de reconstrucción de algo fallido. Suerte, gente
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