Notas de capirote

Un día me encontré con que la Semana Santa tenía una pena muy grande porque, además se podía editar ¡cómo es el genoma! Les pregunté a los del capirote y me aclararon que ellos eran muchos, más de diez sólo en su pueblo, y no sé si casi veinte, todos organizados en hermandades y cofradías.

Eran gente de la Ribera, aún no sé si de la alta o de la baja.

Por esos parajes se atrapan personajes poco devocionales como no se trate de hooligans del Barça o del Levante U.D. Por menos que nada te invitan a una cazalla y no saben lo que es ser laico, pero rugen de todos modos y con el capirote puesto parece que van a retirar del terreno a una masa de volterianos o, tal vez, a anotar en el cucurucho todas las impiedades que uno comete. Asistimos pues a la paradoja de que en tiempos de libertinaje tenemos más hermandades que socialistas en tiempos de Largo Caballero.

Bueno ya sé que vivimos una época que declara el respeto más estricto a las creencias del vecindario, pero si todos los capirotes albergan un sujeto pensante o, mejor aún, sintiente, debemos de estar a cinco minutos de la salvación por vía rápida.

Parece claro que las religiones vuelven a tomar una vía de ascenso. Y no me extraña: si uno considera la lógica del negocio financiero pongo por caso o los estatutos de Vox (sin ir más lejos porque uno es peso ligero) debe enloquecer como poco o es que se encoge de hombros. Pero ahí están todos los disidentes que vuelven a bautizarse (por inmersión) y a la ermita del pueblo en su llavero de plástico.

Me decía un amigo que las enseñanzas paganas carecían de contenidos morales, éticos, y Baco lo mismo se ponía ciego de vino que les dedicaba unos piropos a los coperos. No es verdad, no del todo al menos, pero Sócrates se tomó con resignación la cicuta y lo triste fue que le interrumpieron la siesta de malos modos. Sin embargo, los griegos y sobre todo los romanos nos ofrecen la imagen de unos ritos y valores paganos que traducen, tal vez, un universo roto, un paso en falso ante lo inmenso y un plan de reconstrucción de algo fallido. Suerte, gente