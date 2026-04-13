El espíritu de 1907 para seguir en la pelea

«Que está inspirado en modelos de otra época o evoca un tiempo pasado». Esto es ‘retro’, según la RAE. Y no necesariamente aquello que a ti, estimado granota, te estimula la nostalgia porque está vinculado a tu particular historia con el Llevant, a una situación emotiva destacable. Cada uno tiene esa singular vivencia. En mi caso sería el suéter verde de Gorka Barrie o el particular blaugrana que llevaba cosido a la espalda el número blanco de Toni Calpe, cuando vino a ofrecer su último servicio al club de su vida, tras triunfar en el Madrid, en los primeros años 70. Pero mi memoria forma parte de la historia de la entidad. No es la historia de la entidad. Mi particular Llevant ‘retro’ es importante, por supuesto, pero no es el Llevant ‘retro’. ¿Se entiende la diferencia?

La historia de nuestro deporte está para respetarla y para ponerla al servicio de la identidad con que debe proyectarse cada equipo hacia el futuro. A pesar del maldito “fútbol moderno”, con todas sus trampas, al servicio del capital y en contra del deporte y de su buena práctica.

1909 no es una fecha vacía. 1907 tampoco. Están llenas de contenido emocional. El que se nos ha transmitido, de generación en generación. A través del relato de abuelos a nietos. A través de los libros. Desdeñar aquello que no hemos vivido en primera persona y pretender (incluso) desgajarlo del relato colectivo de una sociedad más que centenaria es una aberración. Y, además, perjudicial para el Llevant. La capacidad para emocionarse con la recreación de hechos históricos absolutamente singulares que no hemos vivido, como el primer fútbol en el Cap i Casal a través del FC Cabanyal, entronca directamente con la esencia de lo que somos.

Luego hay otro hecho. El Llevant de Quico Catalán minimizó el vínculo del equipo con la Valencia marítima, ninguneando así una parte fundamental de nuestra historia. Lo hizo por motivos puramente ideológicos: la vinculación al Grau y al Cabanyal molestaba, la Copa del 37 molestaba, el fundador molestaba, la elástica blanquinegra molestaba, el carácter obrerista e izquierdoso del Llevant FC molestaba. Y solo con calzador se vieron obligados a reivindicar ciertas cosas, que en su tiempo generaban urticaria, aunque fueran esencialmente levantinas. Una animadversión, por cierto, similar a la que practicaban respecto al uso de “la otra lengua” de los granotes, el valenciano. Afortunadamente, con el tiempo comprendieron. Un poco, al menos.

García Nieves y yo mismo recuperamos la historia del Gimnàstic como nadie lo había hecho jamás antes. Le dedicamos centenares de páginas y miles de horas. ¡Faltaría! Aunque fuera un club católico y de derechas, y sin embargo comprometido con la valencianidad, en la medida de la época.

La camiseta del FC Cabanyal es un acierto identitario y estético enorme de este Llevant. Una forma de reequilibrar una situación que no tenía ningún sentido. Así debería entenderlo el levantinismo. Nuestras raíces plurales son de todos, más allá de nuestras simpatías ideológicas. Esta camiseta maravillosa es de todo el levantinismo y, si me apuran, de todos los valentinos, porque en ella anida el origen del fútbol en nuestra ciudad; en su franja late la pasión de los primeros levantinistas.

Patrocinadores soft.

Un diez, además, para los patrocinadores que, como el club ya ha explicado en redes, han accedido a disimular sus logos para mejorar el impacto histórico de la iniciativa, y especialmente para el principal. En el actual mundo del fútbol-negocio no es fácil que una gran empresa como Marcos Automoción se avenga a colaborar con el relato del club con esta complicidad. Este ‘soft’ es puro ‘top’.

Resurrección ante el Getafe.

Paco López, uno de los mejores entrenadores de la historia del Llevant, inició su andadura con la escuadra blaugrana venciendo a los madrileños e iniciando una racha impresionante que permitió la salvación del Llevant, algo que en aquel momento no soñaban ni los más optimistas. Las cosas parecen haberse complicado con los resultados de nuestros rivales directos, pero seguimos justo igual que antes de iniciarse la jornada: hay que ganar a los azulones para seguir vivos. Y luego, a unos cuantos más. Otro partido esencial para el futuro. Uno más.