Opinión | Bolos
Gandia, termómetro del PSPV
Un cónclave socialista en la capital de La Safor anticipa una campaña electoral disputada en 2027, mientras el PPCV empieza a desplegar los carteles de "Juanfran, president"
El pasado, el presente y el futuro del PSPV pasan siempre por Gandia. Ciudad borgiana que, a este paso, también deberá incorporarse a la encrucijada de la socialdemocracia valenciana. Que unos cuantos dirigentes socialistas disfruten un domingo de la gastronomía local para hablar de lo suyo y de los otros no debería importar a nadie más que a ellos. Pero si en la mesa se sientan un expresident, el actual secretario de Organización y dos de sus predecesores, además del alcalde, y resulta que la candidata a la Generalitat también es de Gandia, el almuerzo adquiere categoría de contubernio, en su acepción más política.
Sin José Manuel Orengo ni Alfred Boix, Ximo Puig nunca habría ganado aquel congreso de marzo de 2012 frente a Jorge Alarte por poco más de un centenar de votos, al frente de una oportuna alianza contra la desgana. También fueron piezas clave para situar al PSPV por encima de Compromís y, sobre todo, en la negociación que llevó a Puig a la presidencia de la Generalitat. Todo lo que vino después se lo ganó el propio Puig, a quien siempre le interesó más la gestión que las hostilidades orgánicas. Quizá por eso confió en los pronósticos de quienes daban por segura su reelección en 2023, pese a que ya había errado al no subirse a la ola de Pedro Sánchez en aquellas primarias en las que el ximismo se fotografió con Susana Díaz, el mismo que hoy está entregado sin ambages al sanchismo.
El momento ahora es distinto y, sin duda, más complejo. Pero el cónclave socialista de Gandia demuestra que la partida electoral de mayo de 2027, si no hay sorpresas, será muy disputada. Cabe pensar, por tanto, que hubo autocrítica y propósito de enmienda, porque la posibilidad de recuperar el poder perdido activa las endorfinas de la percepción demoscópica.
Se avecinan días de cambios estratégicos en los principales partidos, pero más que las cúpulas, las direcciones o las ejecutivas, la última palabra la tendrán los sondeos, algunos ya con cadencia semanal. Y el primero en poner en marcha la maquinaria ha sido el líder del PPCV, que ya ha desplegado grandes vallas publicitarias por Castelló con una foto destacada donde se lee “Juanfran, president” sobre la senyera, junto al lema “cumplimos”.
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