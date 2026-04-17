Cuando ayudar deja de ser una opción y se convierte en responsabilidad y compromiso

Hay una idea que, tarde o temprano, todos entendemos: que la vida puede cambiar en un instante. Que la estabilidad no siempre es permanente, que lo que hoy damos por hecho, mañana puede desaparecer. Y que, en muchas ocasiones, la distancia entre quien ayuda y quien necesita ayuda es mucho más pequeña de lo que creemos.

En Casa Caridad lo vemos cada día. Vemos historias de personas que hace no tanto llevaban una vida completamente normalizada: familias, personas mayores, mujeres, jóvenes… personas como cualquiera de nosotros. Abogados, periodistas, empresarios, cirujanos, militares… que, tras una pérdida, una enfermedad o simplemente un momento vital difícil, se han visto arrastrados a una situación de vulnerabilidad.

Por eso, cuando hablamos de pobreza, no hablamos de algo lejano. Hablamos de nosotros. De lo que podría pasarnos a cualquiera.

Y es precisamente ahí donde nace una pregunta fundamental: ¿qué tipo de sociedad queremos ser?

En Valencia, la respuesta ha sido siempre clara: una sociedad que no mira hacia otro lado, que responde, que cuida.

Desde Casa Caridad llevamos más de 120 años formando parte de esa respuesta.

Somos una entidad profundamente valenciana, independiente, privada, sin connotación política ni religiosa. Pero, sobre todo, somos una forma de entender la ayuda: sin etiquetas, sin ideologías, poniendo siempre a las personas por encima de todo.

Hoy, además, somos muchísimo más que un comedor social. Somos hogar para quien no lo tiene, educación, apoyo familiar y acompañamiento en los momentos más difíciles de la vida de casi 5.000 personas cada año. Somos, en definitiva, una red que permite no solo sobrevivir, sino volver a empezar.

Y todo lo que hacemos ocurre aquí. En Valencia. En nuestros barrios, con nuestros vecinos, con personas que forman parte de nuestra misma realidad. Nada de lo que recibimos se va lejos. Todo se queda aquí, y todo se transforma en oportunidades reales.

Pero nada de esto sería posible sin un elemento clave: el compromiso social. Y en ese compromiso, las empresas tienen un papel esencial. Porque cada vez son más las que entienden que su responsabilidad va más allá de lo económico. Empresas que no solo crecen, sino que hacen crecer. Que no solo generan valor, sino que lo comparten. Que no solo están en la sociedad, sino que se implican en ella. Empresas Casa Caridad.

Por eso, el próximo 22 de abril celebraremos el I Encuentro Empresas con Valor, un espacio para reflexionar, compartir y reconocer ese compromiso que transforma.

Contaremos con la participación de referentes empresariales como Vicente Llácer, Olallo Villoldo y Rafa Juan, que aportarán su visión sobre el papel de la empresa en la sociedad actual. Y también con la Fundación Reale, que nos ayudará a entender qué significa hoy ser una empresa comprometida de verdad.

Será, además, un momento para reconocer a aquellas empresas que llevan más de veinte años caminando junto a nosotros, que impulsan el voluntariado corporativo, que innovan en solidaridad o que han demostrado un compromiso extraordinario.

Pero, más allá de los reconocimientos, este encuentro quiere lanzar un mensaje claro: que ayudar no es un gesto puntual, que no es algo accesorio ni secundario. Ayudar es una forma de estar en el mundo, una forma de hacer empresa y una forma de construir sociedad.

Por eso, desde Casa Caridad queremos invitar a todas las empresas valencianas a dar un paso más. A implicarse. A formar parte. A descubrir que el compromiso no solo cambia la vida de quienes reciben ayuda, sino también la de quienes la hacen posible.

Y construir esa red es responsabilidad de todos.

Porque, como dice nuestra última campaña, ayudar no es tontería.

Es, probablemente, lo más serio que podemos hacer.