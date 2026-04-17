El compromiso democrático

La propuesta aprobada esta semana por PP y Vox para calificar como BIC elementos contrarios a la memoria democrática, no es un tema baladí.

Desde la tribuna de las Corts es imposible explicar los pormenores de cualquier iniciativa cuando el parlamentario que la propone se dedica, no a explicarla, sino a insultar a quien sabe no está de acuerdo con lo planteado. Por eso voy a aprovechar la tribuna que el periódico me cede para explicarles cuál es el alcance de la propuesta.

Vox desarrolla toda una exposición de motivos destacando que La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional, establece la necesidad de conservar el patrimonio, calificándolo como “el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal”; que en el artículo 1.2 la ley estipula que el Patrimonio Histórico Nacional lo integran entre otros los de interés artístico, histórico,… y que es la Administración del Estado la que debe garantizar la conservación. Además, respecto a los niveles de protección, la legislación establece que uno de los tres establecidos, es el de BIC y que, como tal, todos ellos quedan integrados en el Patrimonio Histórico Nacional.

Llegados a este punto, la Proposición No de Ley (PNL) de Vox planteaba la necesidad de calificar como declaración de interés cultural monumentos, inscripciones, placas… que mantienen inscripciones en homenaje a las víctimas así calificadas por la mal llamada ley de Concordia y que el Consell exija al Gobierno de España la derogación de la ley de Memoria.

Esos son los datos. Ahora quisiera explicarles nuestros argumentos para oponernos a esta propuesta.

El primero de ellos es que cuando el legislador incluyó en la ley de Patrimonio esa frase del "principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal”, no estaba pensando en que la aportación española a la civilización universal fuera la defensa y exaltación del franquismo. En caso contrario sería vergonzoso.

El segundo es que la ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) establece que todos los elementos contrarios a la memoria serán retirados o eliminados del espacio público, a excepción de aquellos que lo requieran por motivos artísticos o arquitectónicos, pero hay que leer y entender qué están considerados como “motivos artísticos o arquitectónicos”. Lo apunté en mi intervención, pero como el que oye llover.

Porque ahí es donde Vox trampea y aprueba, junto al PP, calificar como bienes de interés vestigios franquistas, en base a la ley de Concordia. Lo que omiten unos y otros es que esos elementos no pueden ser protegidos porque ensalzan a los golpistas y a la dictadura y porque, por mucho que argumenten que son elementos que homenajean a las víctimas, se refieren solo a una parte de las “víctimas”, las que ellos incluyeron en su ley, y esa definición está recurrida en el Tribunal Constitucional. Recurrida, aceptada y por tanto sin efectos.

Y el tercero y creo que más importante: qué lleva al PP a secundar mantener en nuestras calles y plazas inscripciones como “Por la gloria de José Antonio Primo de Rivera, siempre presente” o en recuerdo de los “caídos por Dios y por España”, o “en honor a quienes liberaron España”. La democracia requiere mejoras que se vayan adaptando a la evolución social y por supuesto una defensa constante frente a las amenazas que desde todos los ámbitos la acechan.

Los episodios negros de la historia de los países son, en todo el mundo, motivo de vergüenza. Los elementos que los homenajean, resignificados y explicados científicamente a los ciudadanos. El PP se ha posicionado ajeno a esto, ¿será que no son tan partido de gobierno como pretenden?

Porque lo importante en el debate sobre la PNL no era la posición del PSPV, que ya dejé claro desde el principio de mi intervención, lo fundamental era qué iba a votar el Partido Popular, lo sustancial era y es la postura de un partido que se autoproclama democrático y está copiando todos los tics de los que quieren acabar con la democracia.

La tranquilidad que debe quedar es que ninguna de las propuestas que PP y Vox hagan en este sentido podrá llevarse a efecto. La ley 20/2022 de Memoria Democrática lo impide

Por mucho que lo intentamos el debate no fue para nada constructivo, de hecho, no se atendieron ni una de las consideraciones planteadas, por cierto, todas ellas legales. Pero creo importante trasladarles estos pormenores y dejar constancia que algunos sí incorporamos contenido a nuestros debates, por mucho que otros los intenten enfangar con insultos y trasladar así a la ciudadanía el mantra de la inutilidad de la política.

La tranquilidad que tras el debate debe quedar, es que ninguna de las propuestas que PP y Vox hagan en este –y otros muchos– sentido, podrá llevarse a efecto. La ley 20/2022 de Memoria Democrática lo impide y desde el gobierno de España y por supuesto desde el PSPV estaremos atentos a cualquier incumplimiento y tomaremos las medidas oportunas.