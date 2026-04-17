Un mar, dos orillas

La confrontación actual, entre dos visiones e intereses en el mar Mediterráneo nos lleva a recordar alguno de los enfrentamientos originales. Amin Maalouf había dedicado uno de sus primeros libros al conflicto entre las distintas concepciones religiosas y sociales de la época, con la publicación del ensayo Las cruzadas vistas por los árabes, tema sobre el que versa la versión para el cine de Ridley Scott, proyectada en nuestro país con el título El reino de los cielos. El análisis entre ambas visiones resulta del todo punto imprescindible ante el conflicto latente. Su origen, Las escalas de Levante, está presente en este trabajo, y apunta, sin embargo, hacia una cultura común, que llegó con navegantes fenicios a esta lejana orilla mediterránea por medio de la escritura, y el primer alfabeto encontrado en Ugarit, Oriente Medio.

Los palestinos se mueven desde hace décadas, ante el olvido de países colonizadores, en las tierras que inicialmente les fueron reducidas, con la opresión de la extensión israelita. La complejidad se acrecienta con la recepción de miles de desplazados en una estrecha franja de tierra en la que apenas se cabe. Bañados por el agua de un mismo mar, no dejaron de producirse identidades enfrentadas, asesinas, afirma Maalouf. La situación del país desde la descolonización, se repite con los países del entorno, por las graves dificultades para la población que espera esperanzada la solución de sus dificultades.

Mientras tanto, las fuerzas occidentales apuestan por las diferentes facciones del tablero político. El presidente Pedro Sánchez en su intervención el 17 mayo de 2025 ante la Liga Árabe expresó su deseo del fin inmediato del desastre humanitario en Gaza, con la muerte de miles personas, destrozo de viviendas e infraestructuras, anulación del bloqueo, aplicación del derecho internacional y avances en el reconocimiento del Estado de Palestina. Destrucción que se está llevando a cabo ahora en Líbano. Ante el agravamiento de las condiciones actuales, ¿qué más ad­vertencias hacen falta para lograr una actuación internacional decidida por la situación en la zona?

La consolidación de las diferencias, la pobreza extrema y la discriminación social, amenaza con levantar un muro de incomprensión y recelo, al producirse la diversidad como una amenaza y no co­mo un común enriquecimiento. La facilidad de la comunicación, entre las orillas de un mismo mar, debe marcar el encuentro de las culturas como instrumento de cohesión. El respeto entre los diferentes pueblos hacer posible la convivencia. ¿Por qué dos mundos, luchan el uno contra el otro desde hace tantos siglos? ¿Siempre ha sido así? ¿Así será siempre?

Fue en València, en el congreso, celebrado hace veinte años, el 11 junio de 2006, 'La alianza de las civilizaciones: otro mundo es posible', orga­nizado por el Centro Cultural Islámico de València, donde se reflexionó sobre cómo otro mundo es posible, afirmando que es mediante el diálogo intercultural como se logra la alianza necesaria. Pa­ra ello se deben establecer los meca­nismos políticos, legislativos y judiciales necesarios que fomenten el respeto de los derechos humanos, responsabilicen a los causantes de los daños ocasionados, faciliten la recuperación económica de los pueblos, y desarrollen proyectos conjuntos que alimenten la colaboración.