Un cartel deshonesto

A alguien le han entrado las prisas y ha dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral, pero sin elecciones a la vista. Al menos, que sepamos. El Partido Popular ha decidido decorar algunos puntos de las carreteras valencianas con vallas publicitarias aderezadas con la foto de Pérez Llorca. El eslogan reza: “Cumplimos bajando los impuestos. Juanfran, president”, y a continuación, las siglas PP. El cartel es en castellano y la palabra “president” en valenciano, de lo que se deduce que se refiere a la figura de “president de la Generalitat” y no a la de presidente de su partido, que por otro lado tampoco lo es.

Esto quiere decir que mezcla un cartel partidista con la denominación oficial que para la máxima autoridad autonómica regula nuestro Estatut, vinculando una institución de la Generalitat Valenciana, como lo es el president, con las siglas del partido político. Lo que denota, como mínimo, una ansiedad publicitaria deshonesta. Otra cosa sería hacerlo en el marco de una campaña electoral al tratarse la Presidencia de una aspiración legítima de todo candidato o candidata. Pero no es este el contexto actual.

Para acabar de revolver lo partidista con lo institucional, junto a esta valla aparece otra con publicidad de la Generalitat sobre beneficios fiscales en la renta. Al unir los dos carteles, lo que resulta es la vinculación de una decisión del Consell con un logro político de partido y de persona, a tenor de la foto. Pero más allá de todo esto, existe otra cuestión de fondo: ¿qué es cumplir con el pueblo valenciano? Porque no creo que renunciar a más de tres mil seiscientos millones de euros del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno lo sea. Como no creo que lo sea el hecho de eludir responsabilidades en la vergonzosa cuestión del reparto de viviendas protegidas a cargos y familiares en la ciudad de Alicante. Tampoco lo es la reciente investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto en relación con una serie de plazas de empleo público. Eso sí, en lo que vienen cumpliendo con sumo rigor es en dar cobertura a todas y cada una de las exigencias de los ultras de Vox. Pero en esto tampoco cumplen con la ciudadanía porque no se lo contaron antes de votar.