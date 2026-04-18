La newsletter de Joan-Carles Martí: La batalla de València

La actualidad valenciana ha entrado en modo preelectoral, si alguna vez ha dejado de estarlo. Una cumbre en Gandia vuelve a marcar el pulso en el PSPV, Catalá se adentra en el territorio de la polarización que tanto quería evitar y el exceso de espectáculo amenaza con quedarse en la agenda pública.

Gandia vuelve a ser señal política

La reunión de dirigentes socialistas alrededor de Ximo Puig en Gandia fue algo más que un almuerzo. Fue un síntoma. Cuando el PSPV detecta posibilidad de disputa real por el poder, reaparecen sus redes de influencia y su instinto de reagrupamiento. La expectativa de 2027, cierta o no, empieza a ordenar movimientos.

Catalá ya no solo discute gestión

La investigación abierta por presunto tráfico de influencias altera su posición. Hasta ahora, la alcaldesa podía presentarse como orden frente al ruido. Desde ahora, además, tendrá que defenderse más de lo que tenía previsto. En política municipal, la mínima sospecha suele desgastar más rápido que la bronca.

València no puede vivir solo de su éxito

La sentencia sobre la moratoria de pisos turísticos cuestiona una parte del instrumento legal, pero no el diagnóstico. La presión del turismo y de los usos terciarios sobre la vivienda y la vida cotidiana sigue ahí. El Cap i Casal se juega algo más profundo que una regulación, su equilibrio como lugar habitable.

Así que conviene no perder de vista, como sostiene Ricard Pérez Casado en su autobiografía Agraït amb la vida, que para gobernar una ciudad hay que haberla pensado, entendido y leído por dentro. Sin densidad intelectual y sin conexión real con sus instituciones, la política urbana se convierte enseguida en simple escenografía.

La pregunta es quién está en condiciones de llegar en mejor posición a las urnas.

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