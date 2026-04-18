Opinión
MICE Cuba: cinema educatiu que uneix pobles i transforma mirades
La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) ha esdevingut, amb el pas dels anys, molt més que un festival audiovisual: és un projecte pedagògic, cultural i social amb vocació transformadora i amb una clara projecció internacional. La seua expansió a Cuba, que el mes de maig de 2026 celebrarà la seua cinquena edició, n’és una prova contundent.
Des de la primera edició de la MICE a l’Havana, celebrada amb una àmplia representació valenciana, el projecte ha consolidat una relació sòlida entre el País Valencià i l’illa caribenya. Aquesta presència s’ha mantingut en les successives edicions, evidenciant el compromís de moltes persones, organitzacions i institucions amb el cinema educatiu i amb la internacionalització de les experiències valencianes en aquesta matèria.
La MICE Cuba, que tindrà lloc del 4 al 10 de maig de 2026, amb la cerimònia inaugural el dia 6 com a punt àlgid, s’ha convertit en un esdeveniment de gran rellevància a l’illa. La seua repercussió entre l’alumnat, el professorat i el conjunt del món cultural i cinematogràfic cubà és notable. En les edicions anteriors vam veure sales plenes i carrers vius, amb una participació activa de centres educatius que demostrava que el cinema, entés com a eina educativa, té una capacitat real de mobilitzar, emocionar i formar.
Aquest èxit, del qual vaig ser testimoni directe, ha estat possible també gràcies al suport institucional cubà. Organismes com l’Institut Cubà de l’Art i Indústria Cinematogràfics (ICAIC), el Ministeri de Cultura, el Ministeri d’Educació o el sindicat SNTECD han apostat decididament per la MICE, entenent-la com una oportunitat per reforçar els vincles entre cultura i educació i per obrir espais de cooperació internacional.
Tanmateix, aquesta cinquena edició es desenvoluparà en un context especialment complicat per a l’illa, marcat pel bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units. Aquestes dificultats condicionen el dia a dia de la població cubana i també l’organització d’esdeveniments culturals com la MICE. Malgrat això, el compromís de les institucions i de la societat cubana amb la cultura i l’educació continua sent ferm, convertint aquesta iniciativa en un exemple de resistència i dignitat.
Cal destacar també el paper fonamental de les persones i entitats que impulsen el projecte. D’una banda, el compromís i la dedicació de l’equip cubà que fa possible la MICE a l’illa; de l’altra, la tasca incansable de l’Associació Cultural Jordi El Mussol, motor de la MICE valenciana, que, amb recursos limitats però amb una gran determinació, ha aconseguit situar aquest festival com un referent internacional.
La MICE no només projecta el treball dels centres educatius valencians, sinó que també actua com a catalitzador de noves iniciatives arreu del món. La seua presència a Cuba, així com en altres territoris com el Sàhara, Mèxic, l’Argentina o les Illes Galápagos, ha contribuït a generar noves experiències similars i a teixir una xarxa global de cinema educatiu que comparteix experiències, metodologies i valors.
Cal destacar, també, el suport de nombroses amigues i amics de la MICE, com ara el sindicat STEPV-Intersindical Valenciana, que han estat, des del primer moment, al costat d’aquest projecte. Tant en l’àmbit valencià com en la seua dimensió cubana i internacional, han defensat el cinema educatiu com a eina pedagògica i com a vehicle de construcció d’una ciutadania crítica.
En definitiva, la MICE Cuba representa molt més que un festival: és un pont entre pobles, un espai d’intercanvi educatiu i cultural, i un exemple de com la cooperació i el compromís entre persones i pobles poden transformar realitats. En un context global marcat per les desigualtats, el bloqueig i la guerra, iniciatives com aquesta demostren que l’educació i la cultura, de la mà, poden obrir camins d’esperança i futur.
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación en Metrovalencia durante la jornada de huelga
- La Agencia Tributaria activa la casilla del IRPF para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- La Conselleria de Educación se niega a negociar los salarios de los profesores hasta otoño y alega que hay 'un exceso de gasto
- Una subida de 300 euros o pagas extra completas: la reivindicación de los sindicatos en la negociación salarial con Educación
- Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación