La nueva 'rookie' valenciana vuelve al Roig Arena

Hay momentos en el deporte que trascienden el calendario, que no entienden de jornadas ni de clasificaciones, y que acaban convirtiéndose en pequeñas grietas en la rutina competitiva. Este domingo 19 de abril, el Valencia Basket femenino disputará su último partido de la fase regular por primera vez para el Roig Arena. Un encuentro que, en condiciones normales, sería simplemente el cierre en casa antes de los playoffs, ese territorio donde se deciden los títulos. Sin embargo, lo que está a punto de ocurrir en el pabellón tiene poco de normal y mucho de simbólico, porque será el primer partido de Awa Fam tras su regreso de Estados Unidos convertida en la número 3 del draft de la WNBA.

La dimensión de lo que ha conseguido Awa Fam todavía está sedimentando. No es habitual que una jugadora formada íntegramente en España, sin pasar por el circuito universitario estadounidense, irrumpa de esa manera en el escaparate global. Tampoco es frecuente que lo haga con esa naturalidad, creciendo dentro de una estructura como la del Valencia Basket, que lleva años construyendo algo más que un equipo competitivo: un proyecto. Y en ese sentido, el partido del día 19 no es únicamente un compromiso liguero, sino una especie de punto de encuentro entre lo que este club ha sido capaz de generar y lo que proyecto hacia fuera.

Una jugadora que ya ha cambiado de escala

No hay un título en juego, ni una eliminatoria decisiva, ni una urgencia clasificatoria que condicione el relato. Es, estrictamente, un partido de fase regular. Pero precisamente por eso adquiere un valor distinto, casi más honesto, porque permite detenerse en lo que representa y no solo en lo que está en disputa. El Roig Arena no será únicamente el escenario de un encuentro más, sino el lugar donde la afición verá de cerca, quizá por primera vez con plena conciencia, a una jugadora que ya ha cambiado de escala.

Porque es lo que ha ocurrido. Awa Fam ha dejado de ser una promesa para convertirse en una referencia, y ese tránsito no siempre es sencillo de gestionar ni para quien lo protagoniza ni para el entorno que la rodea. Volver a casa después de haber sido elegida entre las mejores del mundo implica convivir con una mirada distinta, con una expectativa que ya no tiene que ver solo con el rendimiento, sino con el significado. Y ahí es donde este partido cobra una dimensión especial, porque será el primer momento en el que todo eso se materialice sobre la pista, delante de su gente, en su contexto habitual.

Regreso al vestuario de siempre

Lo interesante, en realidad, es observar cómo conviven esas dos realidades. Por un lado, la jugadora que ha sido elegida por las Seattle Storm como una pieza de futuro en una de las mejores ligas y, por otro, la misma joven que regresa al vestuario de siempre, al equipo con el que todavía tiene una cuenta pendiente inmediata: despedirse del club levantando el título de liga.

El Valencia Basket, por su parte, también se mira en ese espejo. Durante años el crecimiento del baloncesto femenino ha sido constante, sostenido más por el trabajo que por el foco mediático. Ahora, ese foco deslumbra más y lo hace con una intensidad distinta, apuntando no solo a una jugadora, sino a todo lo que la rodea. El Roig Arena, en ese sentido, se convierte en algo más que un pabellón, es el escaparate de un proceso que se ha desarrollado lejos de los titulares y que ahora encuentra una forma de visibilidad difícil de ignorar.

Awa Fam ya pertenece a un escenario más amplio

La afición, que ha acompañado ese crecimiento paso a paso, tendrá la oportunidad de vivirlo desde dentro, sin intermediarios. Verá a la misma Awa Fam de siempre en muchas cosas en su juego, en su presencia, en su manera de competir, en su madurez en pista, pero también percibirá que algo ha cambiado, aunque sea de forma sutil. Ese tipo de cambios no siempre se explican con estadísticas ni con acciones concretas; tienen más que ver con la sensación de estar ante alguien que ya pertenece a un escenario más amplio.

Después llegarán los playoffs. Y más adelante, Estados Unidos, la adaptación a otra liga, otro país, otro ritmo, otra exigencia. Todo esto marcará el recorrido inmediato de una jugadora que no ha alcanzado su techo. Antes de que todo eso suceda, hay un momento previo que merece ser observado con calma. En ese regreso, en esa mezcla de normalidad y excepcionalidad, la historia que ya es global vuelve por unas horas a su origen.