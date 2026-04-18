Mientras sesudos intelectuales debaten sobre la inteligencia artificial, perdemos de vista lo que sabemos, sus efectos devastadores. El primero, la necesidad de liberalizar todas las opiniones, por disparatadas y descerebradas que sean. Todo psiquismo tiene su campo de afirmación en ellas y, como sabemos que hay una afinidad entre compulsión y algoritmo, al final todo adquiere la forma de un psiquismo obsesivo, carente de la capacidad de autocontrol. Este efecto es letal para la discreción humana, la contención y el sano escepticismo.

En esa atmósfera, carente de lo que durante milenios el ser humano generó como circunspección, se hace imposible cualquier sentido de autoridad, porque se abandona la idea de imponerse alguna norma sobre sí mismo. Hay licencia para todo. Ahora apreciamos el sentido material del “todo está permitido”. Y así, por ejemplo, lo que debería ser la cima de la sobriedad psíquica, el tipo humano del juez, se lanza a comparar la situación del presente español con el reinado de Fernando VII. Esta exageración es propia de un psiquismo fuera de control.

No tanto porque ignore lo que fue aquel reinado, que inundó de sangre España y llenó las cárceles de presos torturados por los esbirros de Calomarde y sus agentes de las covachuelas, sino porque ignora que ignora. Esta arrogancia psíquica es el producto de la atmósfera espiritual de nuestro tiempo. Las redes han entregado un poder omnímodo de expresión sin control, que ha impactado sobre quienes tenían un poder reglado e institucionalizado. Así, se han desvirtuado todas las instituciones al aproximarlas a las pautas de las redes.

Otro ejemplo. Un don nadie, construido como personaje político en dos semanas, amasado en pasta de dólares, aupado por el dinero acumulado en la industria tecnológica, se atreve a amenazar a León XIV en cuestiones de teología. Que se trata de una amenaza directa, se descubre porque él mismo se eleva a censor de lo que significa hablar con cuidado en teología. Por supuesto que no defenderé la infalibilidad del papa. Pero como pueden suponer, lo único que me faltaría sería aceptar la infalibilidad de Vance que aquí se nos anuncia. Infalible o no, León XIV reivindica con fidelidad la íntima vinculación entre el cristianismo y la paz, y se ha elevado a testimonio valiente de los que aman la paz en el mundo, cristianos o no.

Amar la paz impone preferir un tipo humano que está directamente enfrentado al que promueven las industrias tecnológicas. Sus dueños saben muy bien lo que hacen. Ayer mismo, el Financial Times nos traía la noticia de que esas industrias han formado un fondo de trescientos millones de dólares para promover candidatos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Por supuesto, la condición para recibir dinero es no atacar la libertad absoluta de la Inteligencia Artificial. Es de suponer que esta estrategia, entregar dinero a mansalva a los defensores de la libertad de la IA, no habrá emergido de la inteligencia artificial.

Este hecho sugiere lo poco que reflexionan los analistas de la IA sobre el poder tras toda máquina. Este aspecto humano del poder, por el momento, se debe tener en cuenta mientras la IA no es suficientemente perfecta como para tomarse la libertad absoluta por su mano. Cuando esto suceda, la IA estará tan enloquecida como las mentes de los humanos que ella ha deformado. Y así entraremos todos en el reino del los cielos de la locura, entonando himnos al Delirio universal.

Este es un bonito panorama, desde luego, y a los que tenemos cierta edad nos alivia sospechar que no lo gozaremos, aunque el hecho de que Anthropic mantenga cerrada su última programación, Claude Mythos, parece indicar que esa libertad antisistémica de la IA ya está rondando. Por ahora solo acceden a esa programación las cuarenta compañías que Anthropic considera de confianza, pero no veo la manera de que la cosa se quede ahí. La máquina no tiene otro destino que parecerse al tipo medio humano que la usa, y en una humanidad desnortada no podemos pedirle discreción. Sólo cabe esperar que la primera operación que haga ese monstruo antisistémico sea cambiar por ceros los seis o siete primeros números de las cuentas corrientes existentes en los paraísos fiscales. Para Claude Mythos debe ser pan comido.

Si un Peinado húngaro hubiese husmeado un minuto en la cercanía de la esposa de Orbán, habría acabado remando en galeras al instante

Mientras tanto, Ocasio Cortez ha lanzado un comunicado en el que se compromete a no aceptar dinero de ninguna empresa de IA, argumentando que los demócratas que no la imiten perderán autoridad y confianza. Y es que de eso se trata. De comprar poder. Y como hemos visto en Hungría, de un poder que cuanto más compacto sea, más corrupción crea. En este sentido, los comentarios de que el PSOE se comporta como Orbán, al criticar a su ilustrísima el juez Peinado, me parecen de una estulticia mayúscula. Si un Peinado húngaro hubiese husmeado un minuto en la cercanía de la esposa de Orbán, habría acabado remando en galeras al instante. Que una investigación, tan extraña y excéntrica como el auto de procesamiento que la ha concluido, haya sido posible en España, testimonia no sólo que el Ejecutivo español respeta la libertad del poder judicial, sino que elementos aislados de este poder quieren controlar al Ejecutivo precisamente porque este no es como Orbán.

Mientras tanto, cabe esperar que las inteligencias naturales de la ciudadanía española, como la de Hungría y el mundo entero, vean que todo esto -ese Vox irredento que se sube a la tribuna de Tejero- es el teatrillo de la farsa para tapar la derrota de un amigo que acumuló poder y corrupción mientras movía las marionetas de las redes.