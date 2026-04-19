Caderas cósmicas

Creo que fue a raíz de la llegada del hombre a la Luna cuando Bertrand Russell dijo más o menos, “que se ha expandido el ámbito de la estupidez humana”. Creo que el dictamen era inmerecido y exagerado porque ese recorrido sin propósito claro, rezuma buenismo por todos sus poros, pero aunque eso ya me lo esperaba, la tripulación del Artemis II ha demostrado que son buenos navegantes, aún colgado del cielo de las buenas intenciones la maligna ciclotimia que afecta al emperador. Un emperador que un día mata palestinos y otro se olvida de los persas y siempre vigila la concentración parcelaria de sus yernos que tienen metido todo en gananciales.

Los astronautas componen un cuadro de verosimilitud muy diversa y colorista, tanto si sacan fotos o se muestran cabeza abajo o comen pulpo, ya lo habrán notado, y espero que sea para bien.

Lo que no entiendo es como se han desplegado tan grandes esfuerzos para que unas personas vayan muy lejos porque nadie enseña con detalles las desvergüenzas de Jack Epstein y tachan todo lo visto, o puede que ya no quede nadie que pueda tachar el resto.

Con la décima parte del presupuesto de la Artemis II las sondas de los Voyager uno y dos se convirtieron en emblemas más o menos baratos pero que provocan la ignición del esfuerzo investigador: Brahma, el hacedor de mundos, lo comprendería, y comprendería el prodigioso juego de caderas del supremo bailarín, de Shiva Nataraj. Y vuelvo sobre el asunto. Los rover en la superficie marciana se volvieron un relativo y provechoso escenario durante mucho tiempo, pero no faltan personas que, alegremente, saben que el vuelo del Artemís II pudo llegar más lejos que nadie porque se lo enseñaron hace mucho los Voyager uno y dos. Y no es que los Artemís mantengan una línea de autobuses pero ya conocíamos su astucia para mover la cadera entre dos gravedades, más los 40.000 quilómetros por hora que despliegan estas naves que se aceleran según la gravedad les da cuerda. Otro día les sorprenderemos con deportes náuticos que son del gusto del jefe de los eméritos. Ni el elefante ni los esmokings son de rigor.