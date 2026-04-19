La newsletter de Alfons Garcia: Extremadura no está tan lejos

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Regresemos tras el descanso pascuero. Gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Extremadura abre la nueva ola de pactos autonómicos entre PP y Vox, que actualizan y amplían los de 2023. En lo escrito hay ahora más chicha que entonces; de las generalidades se baja a lo concreto un escalón. Hay por tanto más cesiones del PP. Vox es un partido sobre tres no: no a los extranjeros (pobres), no a Europa y no a las autonomías. Lo último se lo traga de momento por interés porque está pactando una autonomía (aunque lo hace teledirigido todo desde Madrid). En los otros dos no ha puesto contra las cuerdas al PP. Así, un partido europeísta y que gobierna las principales instituciones europeas firma actuar contra “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde” y manifiesta su “rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur”. Pesada digestión: el partido que en Bruselas (y allí donde pueden sus eurodiputados) defiende el acuerdo con Mercosur aquí firma su rechazo explícito y asume la narrativa antieuropea de los ultras españoles. O no cree en el papel que ha firmado y lo ha hecho con la nariz tapada para mantener el poder y esperando a ver cómo regatea ese problema en el futuro o ha decidido que la incoherencia no pesa en política, en esta política y ante esta ciudadanía. Porque las incoherencias en política hasta ahora han sido una falta de respeto a la sociedad.

La cuestión migratoria ocupa gran parte del acuerdo. No es sorpresa, En las Corts llevamos viendo cómo Vox no sale de este relato y el PP de Juanfran Pérez Llorca se lo compra a base de proposiciones encaminadas a limitar los derechos de los sin papeles y alejar (aislar en guetos, sería más ajustado) a los menores migrantes.

La complicidad con las políticas ultras se lleva ensayando y aumentando en la C. Valenciana desde el pacto para autorizar (los ultras) el relevo de aquel a quien nunca criticaron (Carlos Mazón) por Llorca. Es algo que no deja de inquietar: con todo el rechazo social que ha acumulado Mazón y los socios que nunca lo han cuestionado no parecen pagarlo en las encuestas.

Es esa misma complicidad que se ha visto en los pasillos del Congreso esta semana con Feijóo evitando condenar el asalto del diputado de Vox a la tribuna de la presidencia de la cámara voz en alto. Presagiaba lo que estaba a punto de firmarse.

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