Reencuentro en San Juan de Argentina

Aquella noche templada de marzo de 1997, al abrigo de los vientos andinos los valencianos de ambos lados del Atlántico culminábamos la cena de clausura de las jornadas que sirvieron para inaugurar a lo grande el trinquete levantado en el Centro Valenciano de San Juan. Allí, escuchando las cuerdas de la guitarra de un cantautor indígena, con esa música sincopada que penetra en el alma, un viejo emigrante de Callosa d’ Ensarrià, llegado a San Juan a mediados de los años cincuenta preguntaba por cosas de España mientras sus ojos, callados durante unos segundos eternos se inundaban de lágrimas:

Xiquet per res del món abandones la teua terra…, dijo.

Ese es el sentir profundo del emigrante. Por eso se reunían juntos en el Centro Valenciano impulsado por emigrantes de primera generación: por eso muchos llenaron a rebosar el nuevo trinquete el día de su inauguración con las primeras figuras de la época, encabezadas por Paco Genovés. Allí en San Juan, ya en los años veinte un emigrante de Xaló decidió construir un trinquete similar al que había en su pueblo. Un trinquete al que servían pelotas de vaqueta desde Ondara, como recordaba “Rovellet”. Un terrible terremoto en 1944 destruyó San Juan y afectó gravemente al trinquete, que acabó desapareciendo. El nuevo fue posible gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana, de la Federació, que organizó varias partidas benéficas y a las autoridades locales. El día de su inauguración, en la pared del rebote del resto lucía un enorme “Benvinguts”, dedicado a los expedicionarios llegados de más de diez mil kilómetros. El trinquete vibró con la izquierda de Genovés, los rebotes de Cervera y las voleas de Sarasol II. Junto al “dau”, apoyada la pierna izquierda sobre el rebote, con “espardenyes blanques” sonreía de satisfacción el nieto del emigrante de Xaló que construyó el viejo trinquet. Jóvenes sanjuaninos y otros llegados desde Paraná jugaron una partida preliminar.

La Selección Valenciana, encabezada por el presidente Vicent Molines, y que ha disputado el reciente Mundial en Mendoza estaba obligada a visitar el Centro Valenciano de San Juan, a menos de doscientos kilómetros. Fueron recibidos con el calor humano de quienes son y se sienten hermanos. Pelotearon en el trinquete que, lastimosamente tras unos años de presencia pelotística, dio paso a otras actividades gimnásticas. Todavía luce el cartel de “Benvinguts”. Visitó las instalaciones el delegado de la Generalitat, Celestino Bendicho, “Tino”, acompañado del nuevo presidente de la CIJB, Pedro López y de este cronista. Se recordaron tiempos pasados, el mecenazgo de José Luis López, y se habló de futuro. Quien sabe si el trinquete volverá a abrir sus puertas al Joc de Pilota con un primer campeonato nacional, abierto, en Argentina. Una iniciativa que contaría con apoyos externos y que volvería a colocar a San Juan, a su Centro Valenciano en el mapa pelotístico mundial. Hay jugadores en Paraná, Mendoza, los hay en San Juan. Reunirlos una vez al año es objetivo factible. Los jóvenes dirigentes del Centro Valenciano, enamorados de las fallas valencianas, están obligados a preservar el legado de quienes hicieron del trinquet el cordón umbilical con la tierra de sus abuelos…