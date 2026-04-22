Quiero a Cuba, tengo amigas y amigos cubanos residiendo en el país y fuera de él; colaboro con ellos en libros míos o suyos y seguiré haciéndolo. Me preocupan y mucho, las alarmantes noticias sobre sus dificultades. Vienen de lejos, aunque nadie negará que una parte muy importante es consecuencia del interminable bloqueo unilateral impuesto por EEUU, un bloqueo injusto e inhumano que han agravado hasta la indecencia.

Todos los países tienen derecho a elegir el camino de su desarrollo, incluso a equivocarse. Sí, puede que Cuba no sea una democracia canónica, pero que acaso EE.UU. hoy ¿lo es? Los avances sociales de la revolución del 59 son incuestionables, pero ya pasó mucho tiempo. Deberían haberse implementado reformas que modernizaran las estructuras legales, económicas y técnicas de la nación. Es peligroso depender más de lo necesario de otros y limita la capacidad regenerativa del estado. Lo que pasó, pasó, y pacíficamente debe ser superado por los propios cubanos: lo primordial es el futuro. Buscar la vía cubana, como hicimos en España con la transición.

La bondad, dulzura e inteligencia de este hermoso pueblo no merecen las dificultades a las que a diario deben enfrentarse. El bloqueo impuesto por EE.UU. debe terminar ya, mantenerlo para imponer una ideología imperialista y reaccionaria es obsceno, si además hace morir una nación, merece el desprecio y la censura del resto de la humanidad. Nadie por poderoso que sea tiene derecho a agredir a otro. La solución de los problemas cubanos jamás vendrá de mafias o ultraderechas, los cubanos en exilio no deberían caer en mensajes simplistas (oportunistas) de los que precisamente a ellos, los menosprecian. La ultraderecha con la que algunos colaboran, los expulsaría de España, de EEUU o de donde sea inmediatamente: no los quieren.

Sospecho que Maduro pactó su salida de Venezuela e indirectamente causó un daño enorme al resto del mundo, especialmente a Latinoamérica; el mismo que hicieron los latinos que votaron a Trump (y ahora son deportados). Los EE.UU. junto a Israel son un peligro para la humanidad, como lo es Rusia y potencialmente China, Corea del Norte, Pakistán… Espero y deseo que Cuba nunca sea atacada militarmente, pero de ocurrir, que mantenga orgullosa su independencia y su propia vía al futuro.

Cuba tiene el potencial enorme de su gente que, tendrá que arrimar el hombro para lograr salir de esta situación absolutamente dañina para el pueblo. Hay mucho trabajo que hacer. Sus hombres y mujeres están preparados sobradamente para afrontar, las soluciones que pueden y deben implementarse. Todos los cubanos, los que viven en la isla y fuera de ella, deben ser dueños de su futuro. Los cubanos, no los estadunidenses ni ningún otro. Hay que cambiar, ciertamente, pero sin perder la libertad.

Cuba no tiene reservas de petróleo, ni ingentes tierras raras, ni minerales a espuertas, pero en cambio posee una tierra feraz si se trabaja; una cultura y una red cultural inigualable; un potencial turístico inmejorable; un gran futuro si se industrializa; una posición geográfica privilegiada en el continente americano; poseía y puede a volver a poseer un sistema sanitario envidiable; una educación pública verdaderamente universal; y sobre todo tiene la inquebrantable voluntad y vitalidad de sus gentes, la fuerza de sus artistas y la pasión de ser cubanos.

Desde la libertad individual de sus ciudadanos y el respeto al diferente, hay que reformar lo que se deba. Apoyadas por los mayores que las nuevas generaciones tomen el futuro en sus manos, y cuando se equivoquen, que rectifiquen para finalmente lograr que su país, Cuba, alcance los niveles de progreso y bienestar al que aspiran. No será fácil, pero es posible y debe hacerse.

Al resto de las naciones y sobre todo a España, cuyos descendientes viven en la isla llevando nuestros apellidos y sangre, nos queda la obligación inexcusable de ayudar en todo lo que podamos a este gran pueblo hermano. ¡Viva Cuba libre!