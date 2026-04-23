Les Arts y la posibilidad de no estropear lo que funciona

Recuerdo que cuando Jesús Iglesias fue elegido en 2019 para dirigir el Palau de les Arts hubo cierto revuelo entre el puñado de valencianos a los que realmente les preocupaba el asunto. Que la elección se hubiese realizado tras un concurso público -y que lo impulsaran gestores que, tópicos políticos mediante, parecían tomarse algo tan serio y caro como la ópera con actitud botifarresca- les hacía presagiar para la institución un futuro de irrelevancia o, directamente, de fracaso.

Hoy son ya pocos los que dudan de que Les Arts y su orquesta (la de la Comunitat Valenciana) estén viviendo desde hace años una de sus mejores etapas artísticas gracias a una dirección que ha sabido trabajar por encima de cambios de gobierno y ajustes presupuestarios. También -todo hay que decirlo- por encima de una sociedad civil a la que todavía le cuesta reconocer el privilegio que supone tener tan cerca, incluso para bolsillos frágiles, producciones como la Salome de Strauss que se estrena este sábado en el auditorio.

El concurso público que trajo desde Ámsterdam a València a Jesús Iglesias fue, sin exagerar demasiado, una de las mejores decisiones culturales tomadas por aquí en la última década. Así que me van a permitir la incongruencia de considerar que una de las peores decisiones que podrían tomarse ahora en ese mismo ámbito sería convocar otro concurso para sustituirlo.

Tal como recordaba mi compañera Amparo Soria hace un par de semanas, el contrato de Iglesias expira oficialmente el próximo diciembre y, a día de hoy, la conselleria de Cultura sigue sin aclarar cuál será el futuro de la dirección artística de Les Arts. La intención declarada por la consellera Carmen Ortí es convocar un nuevo concurso público, aunque ni las formas ni los plazos están definidos y existen precedentes recientes en otras instituciones culturales donde ese mismo procedimiento no se ha aplicado con excesiva rigidez.

La pulcritud administrativa, ya se sabe, es un concepto bastante elástico que a veces se exige con fervor y casi siempre se aplica con pesar. Lo que sí está claro es que la incertidumbre no suele ser buena en cuestiones de gestión, aunque se trate de gestionar algo tan aparentemente sutil, ingrávido y gentil como la cultura. Y más cuando esa cultura suele ir tan cogida con pinzas como ocurre por aquí.

Me apuesto a que, sin saber aún si continuará o no al frente en 2027 (a lo mejor ni siquiera quiere y estamos aquí haciendo el idiota), Iglesias seguramente ya tiene muy avanzada -si no cerrada- la próxima temporada. Pero la programación de un teatro de afán internacional como Les Arts se empieza a diseñar con dos y hasta tres años de antelación. Por eso, introducir ahora una incógnita sobre su continuidad es un gesto tan innecesario como torpe. Más aún cuando existen fórmulas legales que permitirían esa continuidad con el respaldo del patronato, tal como prevén los estatutos de la institución. No sería ni una anomalía ni una excepción, sino una decisión alineada con el interés general del propio teatro.

En definitiva, la pregunta que deberían hacerse quienes tienen que tomar esta decisión no es si toca o no convocar un concurso, sino algo bastante más sencillo: qué necesita hoy Les Arts para seguir creciendo. En estos años la ópera valenciana ha encontrado un rumbo reconocible y una identidad artística sólida. Perder esa inercia por una decisión excesivamente burocrática -si es que esa es la verdadera razón- sería un lujo que la Generalitat no debería permitirse. Sobre todo porque, en cultura, cambiar por cambiar suele ser una forma bastante sofisticada de estropear lo que funciona.

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vía láctea / L-EMV

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