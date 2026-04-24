Opinión
«Inhumana, injusta i insegura»
Així ha qualificat el senyor Alberto Núñez Feijóo la regularització d’immigrants que ha impulsat el govern del senyor Pedro Sánchez.
El president del PP ha rebutjat així el decret del govern de l’estat, gràcies al qual mig milió d’immigrants podran regularitzar la seua situació. Pense que és del tot indecent, farisea i sí, “inhumana, injusta i insegura”, l’actitud del líder de l’oposició, que, per acontentar Vox, tracta els immigrants d’una manera del tot anticristiana. O no recorda el senyor Feijóo les paraules de Jesús: “Vaig ser foraster i em vau acollir” (Mt 25:35).
Quan el papa Francesc i el papa Lleó (i també altres bisbes), han demanat, tantes i tantes vegades acollir els qui fugen de la guerra i de la fam, el senyor Núñez Feijóo es comporta inhumanament amb aquells que més sofreixen. És evident que el qui va ser president de la Xunta, no deu recordar els milers i milers de gallecs que van haver d’emigrar del propi país per buscar un futur millor.
I és que amb les polítiques sobre immigració, cada vegada és més difícil distingir el PP de Vox, degut a que aquests dos partits tracten els immigrants per igual, d’una manera totalment inhumana i xenòfoba. Amb les seues declaracions, el senyor Núñez Feijóo demostra la seua hipocresia i el seu tarannà del tot anticristià.
Els immigrants, tan necessaris a l’estat espanyol i al País Valencià, són persones que no han eixit del seu país per fer turisme o per gust, sinó per buscar un futur millor. Per deixar enrere la fam, la violència i la misèria. Pense en els hòmens i les dones que conec i que han vingut de fora i que ens són tan necessaris. Pense, per exemple, en Milena, una dona encantadora, treballadora i amable, sempre amb el somriure als llavis, que fa molts anys va vindre a l’Alcúdia des de Bolívia i que a la pastisseria treballa per donar un futur millor a la seua família. O en Franco, que vingué de Veneçuela o en Javier i en Eli, una altra dona amable i plena de dolcesa o amb Maria que vingué d’Ucraïna o amb Abigail o amb Mildri, persones, totes elles, que (sense voler-ho) van haver de deixar el seu país i ara formen part de la nostra societat. I no només en formen part, sinó que amb el seu esforç i el seu treball, fan millor el nostre dia a dia.
No sé què pensarà el senyor Feijóo del papa Lleó, un immigrant vingut a Itàlia des dels EE UU o abans, el papa Francesc, un argentí que va esdevenir bisbe de Roma. També haurien d’haver repatriat als seus països el papa Bergoglio o ara el papa Prevost?
Com ha dit la Conferència Espanyola de Religiosos, Càritas i el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, l’aprovació d’aquest Reial decret que permet la regularització extraordinària de persones immigrants, és una mesura “de responsabilitat política, ètica i social”. D’aquesta manera, els immigrants fins ara “irregulars”, eixiran de la incertesa i podran accedir plenament a drets i a oportunitats bàsiques, a més de cotitzar i pagar impostos, contribuint així formalment, al sosteniment dels serveis públics i per tant, a reforçar l’Estat del benestar.
Inhumanament, a les Corts Valencianes, el PP i Vox han instant el Consell a adoptar mesures (xenòfobes i racistes) per frenar la “immigració massiva i les seues conseqüències negatives”. Per això vergonyosament, “la Generalitat recorrerà el decret de regularització del govern de l’estat” (Levante, 15 d’abril de 2026).
Aquests dos partits (que hipòcritament sempre ocupen els primers bancs a les esglésies i que no es perden mai cap processó), han aprovat una proposició no de llei que contempla, entre altres mesures, retornar immigrants i instal·lar els centres de menors als afores de les ciutats, ja que la presència d’aquests infants i jóvens els resulta molesta. Per això volen la reintegració als països d’origen dels anomenat menors no acompanyats que estan sota la tutela de la Generalitat del País Valencià.
Davant d’aquesta política antihumana (i per això mateix antievangèlica) del PP i de Vox, l’Església no pot mirar cap a una altra banda, ni mantindre’s en una falsa neutralitat, que només serveix per recolzar els opressors. Així ho ha fet el cardenal espanyol Cristóbal Romero, arquebisbe de Rabat, que amb valentia ha dit que “la regularització extraordinària d’estrangers és una bona notícia i un exemple per a altres països i per als EE UU” (Catalunya Cristiana, 16 d’abril de 2026).
I és que com va dir el professor Rafael Narbona, “els cristians hem de retrobar l’antiga tradició profètica d’alçar la veu contra les injustícies, perquè les bones paraules no són suficients”. Per això seria bo que l’arquebisbe de València denunciara l’actitud d’aquests partits que menyspreen els immigrants i no deixara que els representants del PP i de VOX (mentre no canvien d’actitud), ocuparen als primers bancs a la missa d’Infants el pròxim dia de la Mare de Déu dels Desemparats. Perquè és un contrasentit i una hipocresia honorar i venerar la Mare de Déu del Desemparats i alhora (amb una actitud xenòfoba i racista), menysprear i marginar els desemparats que arriben al País Valencià fugint de la fam i de la guerra.
En compte d’aprovar a les Corts aquestes mesures racistes i insolidàries, al PP valencià més li hauria valgut previndre i evitar les morts dels 230 valencians que es van ofegar el 29 d’octubre de 2024. I és que com ha dit la senyora Victòria Roselló, cap de meteorologia d’À Punt, “almenys cinc dies abans” d’aquell 29 d’octubre “ja es veia” què passaria i per això “es podrien haver evitat morts”, perquè “hi havia temps suficient per alertar la població”. I malgrat això, el govern valencià, amb la seua passivitat, negligència i ineptitud, no va fer res per evitar que moriren 230 valencians. L’actuació del govern valencià el 29 d’octubre de 2024, sí que va ser “inhumana, injusta i insegura”, sobretot per a les persones que es van ofegar i per als seus familiars, ja que el Consell no va garantir la seguretat de la ciutadania, encara que ara ens vinguin amb mentides i falsedats per traure’s les puces del damunt. Com va ser també “inhumana, injusta i insegura” (a més de farisea), l’actitud del senyor Feijóo de recolzar, protegir, aplaudir i emparar el senyor Mazon, durant tot un any des de la nefasta gestió de la Dana. O com és també “inhumana, injusta i insegura”, la decisió del PP de mantindré el senyor Mazon (tot i el seu absentisme laboral), com a diputat a les Corts Valencianes. Però la regularització d’immigrants no és de cap manera “inhumana, injusta i insegura”, com afirma indecentment el senyor Feijóo.
Com ha dit el senyor Alfons Garcia, subdirector de Levante-EMV, al seu magnífic article “Tenim el caixó ple de merda” (Levante, 16 d’abril de 2026), “allò que fa pudor és la complaença del Consell amb el discurs de Vox contra els estrangers”. Una actitud del tot vergonyosa! I és que tenim una dreta espanyola i valenciana, que (a diferència de la dreta europea), compra i fa seu el discurs de l’ultradreta sense cap mena de rubor ni de vergonya. Per això cada dia el PP s’assembla més a VOX, cosa, per altra part, normal, ja que VOX va nàixer amb militants del PP. De fet, tant el PP i VOX tenen la mateixa política migratòria i la mateixa política lingüística. Vox ataca la nostra llengua i els migrants d’una manera més bèstia i el PP, també encara que d’una manera més sibil·lina. Ho acabem de vore a Extremadura, amb el pacte al que han arribat el PP i VOX que, d’una manera ben clara ens mostra un acord racista, xenòfob, islamòfob i deshumanitzador. Un pacte que menysprea els Drets Humans, perquè un migrant mai no pot qualificar-se d’il·legal. ¿A què esperen els bisbes a denunciar un acord que criminalitza els immigrants. I és que “si els hòmens callen, cridaran les pedres” (Lc 19:40).
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo