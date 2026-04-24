Sin mérito alguno

La expresión 'no tiene mérito ninguno' era frecuente en mi abuela Valentina, nacida a finales del siglo XIX, tras ver cualquiera de los programas televisivos que ofrecían en los años ochenta por la pequeña pantalla y mostraban en su aparente esplendor la civilización occidental donde España estaba accediendo a fines del XX. Ello, lejos de resultar intrascendente, siempre me llevaba y lleva a reflexionar sobre lo mucho que cambia el mundo, siendo la pasada centuria paradigma, en logros y miserias, pero manteniendo siempre su fondo gris.

Vivimos una criminal tormenta imperfecta internacional cuasi incomprensible y en el reino de España se aprecian bloques políticos hoscamente enfrentados, más por relatos que por realidades, pues según canta un grupo valenciano promovido por PP-Vox “vamos a volver al treinta y seis…”, y justo en esas elecciones -ya nonagésimo aniversario- se produjo la derrota de las derechas, por no ir agrupadas como en 1933, ante el inopinado pacto de las izquierdas republicanas, socialistas, comunistas, etcétera, en el Frente popular. Después vino el golpe.

Todo ello podría reproducirse, porque no olvidemos que el próximo año trae elecciones municipales, autonómicas e generales en la andorga, y el espectáculo circense del PP con Vox o sus peleas constantes de enamorados, en las cuatro elecciones autonómicas que nos han improvisado en seis meses, son patéticos; por lo cual sólo una improbable lista única de toda la izquierda más allá del partido socialista, pero con el partido socialista, es quien pudiera romper la situación de ventaja que la ley electoral otorgaría hoy a las derechas ultramontanas.

Debemos ser conscientes cómo del matonismo a la censura y la violencia hay un estrecho margen: los asnos liberticidas reclaman la libertad de sus collares -vivan las caenas- y en Madrid, faro neorreaccionario, se reúnen los fascistas de varios continentes a menudo, incluso fijan residencia en este paraíso del comisionista pata negra, mientras supuestos periodistas acosan a diputados o prensa enemigos y aparecen concejalas peperas subiendo al escenario para cancelar una obra o diputados voxísticos encaramándose en el Congreso cual Tejero.

Ahora bien, no pregunten en la autonomía mostoleña, ni en la docena de esos gobiernos en la sombra del PP, a Vox gracias, por cómo llevan sus competencias sobre sanidad, educación y vivienda, pues señalarán al malvado Pedro Sánchez que no suelta dinero, pero al que vetan todo cuanto propone a las comunidades en financiación o sobre lo que sea, mientras su jefe Feijóo, alias cuatrovotos, miente a sabiendas entonando con gesto de actor malo que cualquier violador podrá conseguir la residencia en España; cada día otro numerito, con la altura del trío Mister X, Corina y el de la Mona.

Lo que más intriga es observar tanta gente creyendo a PP-Vox salvadores contra la corrupción, con lo que tienen encima chorreando, del pasado y de absoluta actualidad, uno u otro, Kitchen o Disenso…, y cuando de los 250 casos de corrupción juzgados en democracia un 60 % corresponden al PP (gobernando apenas 15 años) o cuando la descomposición de Vox es brutal, trufada del todo por la pasta. ¿Alguien cree que con el Botànic-Rialto el 29-O hubiera sucedido lo mismo en València? Yo no. Sánchez dijo el sábado que no es momento para observar desde el balcón y sí de bajar a la calle por nuestras libertades. Certero.