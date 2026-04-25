La newsletter de Joan-Carles Martí: Equilibrio o prohibición

Esta semana hemos constatado que seguimos sin consensos duraderos en una Comunitat Valenciana más tensionada por el ruido político que por la cotidianidad. Más allá de los indignados habituales con los que convivimos a diario, no se detecta esa sociedad polarizada que pretenden algunos.

La polémica del ocio nocturno en València reaparece con la apertura de L’Umbracle tras la sentencia contra el ruido que impide celebrar festivales musicales en Les Arts. Deberíamos ordenar esta actividad económica relevante sin caer en soluciones prohibitivas. La nueva declaración ZAS en Russafa, la misma que condenó a Ciutat Vella, advierte que vecinos, hosteleros y Ayuntamiento necesitan pactar, incluso las restricciones.

También la cultura aparece como terreno de disputa. Cuestionar ahora el proyecto del Centre Raimon d’Activitats Culturals en Xàtiva es un error que instrumentaliza la memoria democrática y priva a la capital de la Costera del legado de una de sus voces fundamentales.

La responsabilidad política tras la dana se cruza, en otro texto, con el estreno esta noche de la ópera Salomé en Les Arts. La comparación sirve para defender que la piedad hacia una exconsellera imputada, Salomé Pradas, no puede borrar la responsabilidad de quien gobierna.

Y entretanto, llega el eco de esa "prioridad nacional"; también aquí pondrá a prueba esa alianza sólida entre el PPCV y Vox, que dejará a la intemperie las contradicciones del Consell de Pérez Llorca en inmigración, financiación y política territorial. Y ojo, con la Iglesia en contra de esa controvertida prioridad.

El talento de Awa Fam hacia la WNBA

Desde sus inicios en Santa Pola hasta su crecimiento en la Alquería del Basket, Awa Fam demuestra en esta entrevista, realizada antes de ser seleccionada para la WNBA, que su trayectoria meteórica es una mezcla de exigencia, humildad, esfuerzo y mantener los pies en el suelo, cuando todo lo tenía en contra.

El compromiso de la Fundación Bancaja

Para reconfirmar el músculo cultural de la Fundación Bancaja, acaba de inaugurar una de las mejores exposiciones que se pueden ver en València. Un "compromiso con el arte" exhibe lo mejor de las colecciones de Abanca y Bancaja y permite contemplar creaciones de Picasso, Miró y Barceló en una misma sala. No se la pierda.

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